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Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar una pena mínima de 50 años de cárcel

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Por Reporte Confidencial
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Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar una pena mínima de 50 años de cárcel
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Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar una pena mínima de 50 años de cárcel.

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Analizan que Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar una pena mínima de 50 años de cárcel si los declaran culpables también de los nuevos cargos.

El abogado Nizar El Fakih analiza cargos y penas mínimas contra Nicolás Maduro y Cilia Flores tras una audiencia judicial. El especialista explicó que la suma de imputaciones federales eleva las condenas a un mínimo de cincuenta años.

Según reportó la emisora Unión Radio, ambos procesados se declararon no culpables de los delitos presentados en su contra. Las autoridades judiciales estadounidenses fijaron los plazos para el intercambio de pruebas y la constitución del jurado final.

Analizan que Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar una pena mínima de 50 años de cárcel si los declaran culpables también de los nuevos cargos

El jurista detalló que la incorporación de una quinta acusación eleva las penas mínimas obligatorias a medio siglo de cárcel. Asimismo, la acumulación de delitos por narcotráfico y faltas graves contempla la posibilidad de penas de cadena perpetua.

Durante la audiencia formal en Estados Unidos, la Fiscalía presentó un catálogo de pruebas que incluye audios, videos y documentos. El expediente contiene testimonios de víctimas y cooperadores vinculados con estructuras estatales que colaboran con la justicia internacional.

El juzgado estadounidense mantuvo el orden procesal para que los imputados conocieran formalmente las acusaciones en su contra. La fase actual se concentra en el análisis del material probatorio por parte de las representaciones legales correspondientes.

Argumentos de inmunidad diplomática y cronograma judicial del caso

La defensa de Maduro y Flores prevé invocar la inmunidad por sus antiguos cargos institucionales en el país. Sin embargo, El Fakih advirtió que la moción carece de viabilidad porque la Casa Blanca no los reconoce como autoridades.

El cronograma fijado establece que la revisión de pruebas se extenderá entre enero y abril del año 2027. Posteriormente, en mayo se realizará una audiencia preparatoria antes de iniciar el juicio formal en junio de ese mismo año.


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