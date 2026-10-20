Vente Venezuela convocó marcha para este 22-Oct y reveló las «cuatro exigencias claras» que harán.

El dirigente nacional de Vente Venezuela, Carlos Fernández, ofreció nuevos detalles de la movilización nacional convocada por la organización para este 22 de octubre con el objetivo de exigir un cronograma electoral de cara a unas presidenciales.

Durante una rueda de prensa, indicó que marcharán ese día con cuatro exigencias «muy claras». «La primera el regreso seguro de María Corina Machado al país. Dejen el miedo y déjenla entrar al país. Ella viene a acelerar la transición en paz», dijo.

En ese sentido, precisó que la segunda solicitud es el cronograma electoral y la tercera la realización de comicios presidenciales para el próximo año.

«Debemos tener una elección presidencial. Nos estamos organizando para que María Corina Machado sea la próxima presidenta de Venezuela», añadió el dirigente.

La cuarta exigencia es la libertad plena de presos políticos. «Basta de mantenerlos secuestrados. El mensaje es claro a la tutelada que está en Miraflores: da la orden. Libera a nuestros hermanos. Las familias de presos políticos no aguantan más. Hoy todavía hay presos que no sabemos dónde están», apuntó.

El también coordinador juvenil de Vente Venezuela indicó que «mientras más tiempo pase Delcy en el poder, se cuentan vidas, en hambre, en oscuridad».

«Maestras que no pueden dar clases porque no tienen cómo hacerlo… Nuestro país se está muriendo de hambre. Nadie nos ha contado esto, nosotros lo hemos vivido. Esto no lo podemos seguir permitiendo porque la urgencia y necesidad que hay en el país es real», expresó.

«El 22 de octubre Venezuela se va a movilizar en todos los estados de este país. Se va a movilizar la madre, la maestra, el joven que quiere un país próspero, todos los sectores de este país, todos los partidos, la Plataforma Unitaria y todos los partidos fuera de ella», concluyó Fernández.