El Parlamento venezolano aprueba acuerdo para celebrar exitosa gira internacional del presidente Maduro

En su sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad un acuerdo de salutación y felicitaciones al presidente Nicolás Maduro, por su gira internacional y los acuerdos que se derivaron de la misma.

Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, tanto diputados del oficialismo como de la oposición, felicitaron el exitoso viaje del mandatario.

El presidente Maduro cumplió con una gira internacional que lo llevó a China, Argelia y Cuba, país donde participó en la Cumbre del G77 + China.

Durante la presentación del acuerdo a la plenaria, el diputado Nicolás Maduro Guerra, aseveró que “Los acuerdos con China son un punto de inflexión en las relaciones de Venezuela”.

A su vez, el diputado José Gregorio Correa, calificó como “provechoso” para Venezuela, el viaje del presidente al gigante asiático.

Asimismo, el diputado opositor también celebró los acuerdos firmados por el mandatario, enfocados en temas de desarrollo económico, estratégico y tecnológico.

Es importante destacar que en la visita del presidente Nicolás Maduro a las ciudades tecnológicas más importantes de China, logró consolidar 31 acuerdos firmados el pasado 13 de septiembre, en el marco de XVII reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN).

Al menos 17 sectores serán potenciados para su desarrollo económico y tecnológico, a fin de fortalecer las relaciones diplomáticas y de interés mutuo.

