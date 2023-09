Maduro continuará siendo presidente de Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó desde la parroquia Macarao en Caracas que el pueblo de Venezuela espera que se realicen las elecciones presidenciales para que Nicolás Maduro siga siendo el presidente de todos los venezolanos.

Cabello reiteró una vez más que aquellos que estén inhabilitados no podrán participar en las elecciones presidenciales. “Si estás inhabilitado, no vas. ¡No te vistas que no vas! ¡El que va es Nicolás!”, afirmó el primer vicepresidente del PSUV.

En este sentido, Cabello destacó que los candidatos inhabilitados para optar a cargos políticos son sancionados por las leyes venezolanas “por hacerle daño al país”.

Asimismo, recordó que la misma oposición ha inhabilitado a opositores para participar en las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. Juan Carlos Alvarado (Copei), José Brito (Primero Justicia) y Bernabé Gutiérrez (Acción Democrática) son algunos de los inhabilitados por la oposición.

Diosdado Cabello cuestionó a los candidatos de oposición que han pedido votos al pueblo después de solicitar intervenciones militares para la nación. “¿Por qué si estabas pidiendo intervención militar vienes a pedir votos ahora? ¿Ahora el pueblo sí importa?”, les preguntó.

En cuanto a la organización popular, Cabello exhortó al poder popular a organizarse aún más para preparar la gran victoria de la Revolución Bolivariana en las elecciones presidenciales.

Además, invitó al presidente de CANTV, Jesús Aldana Quintero, a visitar la parroquia de Macarao para atender las solicitudes de sus habitantes.

