Periodista venezolana acusa a Marc Anthony de “maltratador”

La reconocida periodista venezolana Verónica Rasquin ha revelado detalles impactantes sobre su relación pasada con el famoso cantante Marc Anthony. En una entrevista para el programa “El show se pone caliente” de EVT Miami, Rasquin describió a Anthony como un “maltratador” y “manipulador”.

Según Rasquin, ella le dejó claro a Anthony que había ciertas cosas que no estaba dispuesta a tolerar en la relación. Aunque no hubo violencia física, sí hubo manipulación por parte del cantante. “Esa fue una de las razones por las que tuve que irme”, afirmó Rasquin durante la entrevista. Anthony incluso la acusó de ser una “novia fugitiva” porque no regresó después de su separación.

Rasquin también habló sobre el maltrato verbal que sufrió durante la relación. A pesar de esto, ella tuvo la fortaleza como mujer para establecer límites y poner fin a la situación. “Cuando los hombres son inseguros, a veces pueden maltratar a las mujeres”, comentó Rasquin.

La periodista venezolana vivió durante un tiempo en la casa de Marc Anthony en la Gran Manzana, pero su relación llegó a su fin hace más de 20 años.

Estas revelaciones han generado un gran impacto en el mundo del espectáculo y han abierto un debate sobre las relaciones tóxicas y el maltrato en pareja. Es importante destacar que Rasquin ha hablado públicamente sobre su experiencia para concientizar sobre este tema y fomentar el respeto hacia las mujeres.

El testimonio de Verónica Rasquin nos recuerda la importancia de denunciar y poner fin a cualquier forma de maltrato, ya sea físico o emocional, en nuestras relaciones personales.