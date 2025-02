Emily en París: La nueva vida de la protagonista

Lily Collins, reconocida actriz de la serie «Emily en París», sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales la llegada de su bebé, fruto de un proceso de maternidad subrogada. La noticia generó tanto mensajes de apoyo como de rechazo, ya que algunos usuarios cuestionaron esta decisión.

Collins compartió en un emotivo mensaje que su hija, a quien llamaron Tove Jane McDowell, había llegado al mundo gracias a la ayuda de una madre sustituta y de todas las personas que colaboraron en este proceso. La actriz expresó su infinita gratitud y amor por la pequeña en sus primeras palabras públicas sobre este acontecimiento.

En una tierna imagen publicada en su cuenta de Instagram, se pudo ver a Tove en una cesta de color crema, con cobijas a juego y un gorrito bordado con flores. La instantánea capturó el momento en que la mano de la madre de la niña reposaba sobre ella, generando una ola de ternura entre sus seguidores.

A pesar de la alegría que este anuncio trajo para la actriz y sus seres queridos, no faltaron las críticas en las redes sociales. Algunos usuarios manifestaron su desaprobación por el uso de la maternidad subrogada, argumentando que los bebés no deberían ser «comprados». Sin embargo, también hubo defensores de esta opción, señalando que es una alternativa cada vez más común para aquellas personas que no pueden concebir de forma natural.

Hasta el momento, Lily Collins no ha respondido a las críticas recibidas, prefiriendo centrarse en las felicitaciones y muestras de apoyo que ha recibido tanto de otros famosos como de sus seguidores. La actriz ahora disfruta de su nueva faceta como madre, demostrando su amor incondicional por su hija Tove Jane McDowell.