La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) anunció este jueves la reanudación de las operaciones aéreas comerciales entre Panamá y Venezuela, tras más de dos meses de suspensión que se mantenía desde julio de 2024. Esta decisión marca un paso importante en la recuperación de la conectividad aérea entre ambos países.

Panamá y Venezuela reanudan vuelos comerciales bajo el principio de reciprocidad

En un comunicado oficial, la AAC informó que “se confirma el reinicio de las operaciones aéreas entre Panamá y Venezuela. Esto permitirá que las aerolíneas panameñas y venezolanas puedan reanudar los vuelos entre ambos países”. Aunque no se especificó una fecha exacta para el inicio de los vuelos, se anticipó que al menos una aerolínea retomará sus operaciones a partir del viernes 23.

El organismo regulador enfatizó que esta reactivación se llevará a cabo “bajo el principio de reciprocidad” y conforme a las capacidades técnicas de las aerolíneas involucradas. Además, la AAC reafirmó su compromiso con el transporte aéreo comercial global, destacando su adhesión a una política de cielos abiertos. “Recibimos con gran satisfacción la reanudación de los vuelos entre ambas naciones, lo cual ayudará a fortalecer la conectividad aérea mundial”, señaló el comunicado.

Antecedentes de la suspensión

La suspensión de los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela tuvo lugar el pasado 29 de julio, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro tomó la decisión unilateral de interrumpir las conexiones aéreas con Panamá y República Dominicana. Estas naciones eran destinos clave para los viajeros venezolanos debido a su función como puntos estratégicos de conexión internacional, especialmente ante la limitada oferta de vuelos directos desde y hacia Venezuela.

La medida adoptada por Maduro fue una respuesta a las declaraciones del entonces presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien había anunciado la congelación de relaciones diplomáticas con Caracas. Esto ocurrió luego de que Maduro se proclamara reelecto en unas elecciones cuestionadas por denuncias de falta de transparencia y sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicara las actas que respaldaran los resultados.

Declaraciones del presidente Mulino

Horas antes del anuncio oficial de la AAC, el presidente panameño José Raúl Mulino expresó en una rueda de prensa su disposición a evaluar la posibilidad de restablecer los vuelos comerciales con Venezuela. Según explicó, recibió una comunicación oficial desde Caracas con la intención de normalizar la conectividad aérea entre ambos países.

“Recibí una carta que me mandaron para reanudar los vuelos. No he revisado los términos aún, pero lo evaluaré con detenimiento. A Panamá le conviene abrir los vuelos comerciales a Venezuela”, afirmó Mulino durante su encuentro semanal con los medios. Sin embargo, aclaró que no ha habido avances significativos en cuanto al restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Migración: Un llamado a Caracas

En el mismo encuentro con los medios, Mulino aprovechó para instar al Gobierno venezolano a colaborar en el retorno de sus ciudadanos que han emprendido la ruta migratoria hacia el norte del continente y que ahora buscan regresar al país tras no lograr ingresar a Estados Unidos.

“Necesitamos que también Venezuela ayude en el transporte de sus ciudadanos que vienen bajando del norte hacia el sur. Son inmigrantes venezolanos que no son delincuentes ni tienen antecedentes penales; simplemente quedaron atrapados en una situación difícil. Salieron de su país, cruzaron por aquí y ahora están regresando”, expresó Mulino.

Un paso hacia la normalización

El reinicio de los vuelos comerciales representa un avance significativo en las relaciones entre Panamá y Venezuela, aunque persisten desafíos en otros ámbitos diplomáticos y humanitarios. La reanudación del tráfico aéreo no solo fortalecerá la conectividad entre ambos países, sino que también permitirá atender las necesidades de miles de ciudadanos que dependen de estas rutas para viajar o regresar a sus hogares.