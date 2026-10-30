PrincipalesRegionales

San José Gregorio Hernández es celebrado en su 162º aniversario y tras su histórica canonización

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Vistas
3 Min Lectura
San José Gregorio Hernández
San José Gregorio Hernández

San José Gregorio Hernández es celebrado en su 162º aniversario y tras su histórica canonización.

La región insular se vistió de gala para conmemorar el Día de San José Gregorio Hernández, en lo que habría sido el 162º cumpleaños del recordado «Médico de los Pobres». La fecha adquirió un significado aún más profundo este año, tras la canonización del beato venezolano, realizada el pasado 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro por el papa León XIV.

La Iglesia estableció el 26 de octubre como su fiesta litúrgica durante su ceremonia de beatificación, realizada el 30 de abril de 2021 en Caracas. Ante esta fecha especial, la capilla en su honor, ubicada en el sector Los Cocos, se convirtió en un punto de profunda peregrinación para cientos de devotos.

San José Gregorio Hernández es celebrado en su 162º aniversario y tras su histórica canonización

Este templo representa el espacio más antiguo dedicado al santo en la zona, contando con 55 años de historia. Lidimar Carreño, encargada del recinto, expresó su agradecimiento por la celebración tras años de anhelo y oración.

«Decidimos este año, después de 54 años anhelados de ver un sueño realidad, ya hoy pudimos celebrar no tanto en lo festivo sino a través de oraciones», destacó Carreño sobre la festividad que reunió a la comunidad.

Testimonios de fe

La jornada también fue propicia para que los fieles compartieran emotivos testimonios de sanación y gratitud. Coromoto Rodríguez relató cómo la fe y la oración cambiaron el panorama de salud de su hija, quien enfrentaba un diagnóstico inicial adverso.

«El lunes llegué a la consulta desde las siete de la mañana y el doctor a las dos de la tarde fue que me hizo el eco cuando él me dice que no había nada, lo que salía en el otro eco no estaba», relató Rodríguez al confirmar lo que considera un milagro.

Asimismo, Del Valle Hernández compartió cómo su devoción la llevó a realizar una imposición de cadenas y medallas tras superar problemas de salud. La feligresía insular continúa reafirmando su fe y esperanza en cada rincón de la entidad, consolidando el legado de humildad y servicio que caracterizó al nuevo santo venezolano.

EL SOL DE MARGARITA


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Gobierno de Colombia militariza Cúcuta, frontera con Venezuela
Gobierno de Colombia militariza Cúcuta, frontera con Venezuela
Oliver Blanco asume la Cancillería: Este será el cargo que ahora tendrá Félix Plasencia
Oliver Blanco asume la Cancillería: Este será el cargo que ahora tendrá Félix Plasencia
Muere Patrick Stewart, actor de "Viaje a las estrellas" y "X-Men"
Muere Patrick Stewart, actor de «Viaje a las estrellas» y «X-Men»
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Aguinaldo 2026 en el Sistema Patria para trabajadores públicos de Venezuela
Inicia el pago del Aguinaldo 2026 en el Sistema Patria: Trabajadores públicos esperan el depósito en Noviembre
Bonos Economía Principales
Delcy Rodríguez anuncia aumentos salariales durante «cuatro momentos» de 2027
Delcy Rodríguez anuncia aumentos salariales durante «cuatro momentos» de 2027
Principales Nacionales Política - Opinión Política y Opinión
Alarma en Playa Parguito por fuerte oleaje +VIDEOS
Alarma en Playa Parguito por fuerte oleaje (Fotos +VIDEOS)
Regionales Nueva Esparta Principales
Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB
Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB
Nacionales Principales
Este es el valor del dólar del BCV para este jueves #29Oct
Este es el valor del dólar del BCV para este jueves #29Oct
Economía Dólar BCV Principales
‎‎Recapturan a evadido de Polimariño
‎‎Recapturan a evadido de Polimariño
Principales Nueva Esparta Regionales
Hombre cayó por una alcantarilla cuando caminaba por el centro de Caracas tras las fuertes lluvias
Hombre cayó por una alcantarilla cuando caminaba por el centro de Caracas tras las fuertes lluvias
Nacionales Principales
Esta será la nueva jueza que llevará el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores
Esta será la nueva jueza que llevará el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores
Principales Política - Opinión Política y Opinión

Anunciantes

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no.
Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)
Internacionales Principales Publirreportaje
Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: Por Braulio Jatar Alonso |
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte