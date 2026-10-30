San José Gregorio Hernández es celebrado en su 162º aniversario y tras su histórica canonización.

La región insular se vistió de gala para conmemorar el Día de San José Gregorio Hernández, en lo que habría sido el 162º cumpleaños del recordado «Médico de los Pobres». La fecha adquirió un significado aún más profundo este año, tras la canonización del beato venezolano, realizada el pasado 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro por el papa León XIV.

La Iglesia estableció el 26 de octubre como su fiesta litúrgica durante su ceremonia de beatificación, realizada el 30 de abril de 2021 en Caracas. Ante esta fecha especial, la capilla en su honor, ubicada en el sector Los Cocos, se convirtió en un punto de profunda peregrinación para cientos de devotos.

San José Gregorio Hernández es celebrado en su 162º aniversario y tras su histórica canonización

Este templo representa el espacio más antiguo dedicado al santo en la zona, contando con 55 años de historia. Lidimar Carreño, encargada del recinto, expresó su agradecimiento por la celebración tras años de anhelo y oración.

«Decidimos este año, después de 54 años anhelados de ver un sueño realidad, ya hoy pudimos celebrar no tanto en lo festivo sino a través de oraciones», destacó Carreño sobre la festividad que reunió a la comunidad.

Testimonios de fe

La jornada también fue propicia para que los fieles compartieran emotivos testimonios de sanación y gratitud. Coromoto Rodríguez relató cómo la fe y la oración cambiaron el panorama de salud de su hija, quien enfrentaba un diagnóstico inicial adverso.

«El lunes llegué a la consulta desde las siete de la mañana y el doctor a las dos de la tarde fue que me hizo el eco cuando él me dice que no había nada, lo que salía en el otro eco no estaba», relató Rodríguez al confirmar lo que considera un milagro.

Asimismo, Del Valle Hernández compartió cómo su devoción la llevó a realizar una imposición de cadenas y medallas tras superar problemas de salud. La feligresía insular continúa reafirmando su fe y esperanza en cada rincón de la entidad, consolidando el legado de humildad y servicio que caracterizó al nuevo santo venezolano.

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