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Intensas lluvias por segundo día consecutivo colapsaron Caracas y otros estados del país

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Intensas lluvias por segundo día consecutivo colapsaron Caracas y otros estados del país
Intensas lluvias por segundo día consecutivo colapsaron Caracas y otros estados del país

Intensas lluvias por segundo día consecutivo colapsaron Caracas y otros estados del país.

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La Gran Caracas y entidades cercanas se vieron afectadas este miércoles por intensas lluvias, acompañadas con descargas eléctricas y ráfagas de viento, generando un colapso en algunos puntos de la ciudad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó sobre lluvias «de intensidad variable» en la zona centro norte del país. Además, advirtió que habría «descargas eléctricas y ráfagas de viento».

Intensas lluvias por segundo día consecutivo colapsaron Caracas y otros estados del país

Las entidades afectadas por las lluvias de este miércoles fueron La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. Igualmente, hubo reportes de precipitaciones en otras zonas, como las regiones Central y Oriental.

Las lluvias en la Gran Caracas comenzaron cerca de las 12 del mediodía, pero arreciaron cerca de la 1 de la tarde. Se extendieron por varias horas y, hasta las 4 de la tarde, permanecían las precipitaciones en la mayor parte de la ciudad.

COLAPSO POR LAS LLUVIAS

Las lluvias generaron momentos de caos en la Gran Caracas. Como ha ocurrido en otros casos, la gran cantidad de agua generó lentitud en el tráfico vehicular, mientras que los peatones tuvieron que buscar refugio y los motorizados se ocultaron bajo los puentes.

La Autopista Francisco Fajardo (Gran Mariscal de Ayacucho) presentó tráfico vehicular lento, al igual que distintas avenidas de la ciudad. A esto se sumaron anegaciones, que afectaron aún más la circulación por distintas vías.

A las 3 de la tarde, el Inameh indicó que las lluvias se extenderían, como mínimo, por las próximas dos horas. Se recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas durante la tormenta.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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