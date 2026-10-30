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Gobierno de Colombia militariza Cúcuta, frontera con Venezuela

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Gobierno de Colombia militariza Cúcuta, frontera con Venezuela
Gobierno de Colombia militariza Cúcuta, frontera con Venezuela

Gobierno de Colombia militariza Cúcuta, frontera con Venezuela.

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El Gobierno colombiano ordenó este jueves la militarización de la ciudad de Cúcuta, ubicada en la frontera con Venezuela, tras el asesinato a tiros de un político que aspiraba a la alcaldía local y el estallido de un artefacto explosivo que dejó seis heridos en menos de una semana.

«He ordenado la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal, mientras estabilizamos el orden público», aseguró el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en una declaración a los medios.

Gobierno de Colombia militariza Cúcuta, frontera con Venezuela

El mandatario sostuvo que no «permitirá que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando a las familias» en el departamento de Norte de Santander y en su capital, Cúcuta, por lo que emitió varias medidas para contrarrestar la violencia.

Presencia militar

De acuerdo con la información, el Ejército aumentará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía «para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar» a los grupos armados ilegales que tienen presencia en la zona.

Como segunda medida, De la Espriella indicó que desde el martes 3 de noviembre comenzará a funcionar la operación militar y policial Esparta y un bloque de seguridad en Cúcuta.

«Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las financias criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población», enfatizó.

Además, como tercer y cuatro punto, ordenó mantener otras operaciones de control territorial y anunció que visitará la ciudad la siguiente semana para evaluar los avances.

«No vamos a permitir que en una región que ayudó a construir nuestras instituciones sean los criminales precisamente quienes pretendan destruirlas», añadió.

Estas medidas fueron tomadas tras el asesinato del candidato a alcalde de Cúcuta Miguel Castellanos Serrano, quien murió a tiros en las proximidades de una gasolinera de Norte de Santander, en una de las escasas ocasiones en que el político viajaba sin su escolta.

Castellanos, un mayor retirado de la Policía que asumió la Secretaría de Gobierno municipal, una de las carteras más complejas de la administración local. Desde allí combatió la criminalidad, trabajó por la recuperación del espacio público, el acceso a la justicia y la protección animal.

El martes al menos cuatro civiles y dos policías resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo cerca del puente internacional que conecta Cúcuta con Venezuela.

En Cúcuta, por su ubicación fronteriza y cercanía con la convulsa región del Catatumbo, operan desde hace décadas distintos grupos de guerrilleros y de narcotraficantes que controlan el flujo de drogas y el contrabando.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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