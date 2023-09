Mariana Seoane reveló que se operó las bubis a los 18 años

La popular actriz y cantante Mariana Seoane se ha destacado por ser una persona leal con sus amigos y defenderlos; también le gusta hablar de manera directa sobre cualquier tema. De hecho, recientemente reveló que fue novia de Juan Soler; además, confesó que tuvo una “amistad con derechos” con Luis Miguel. Ahora, la actriz ha compartido que se sometió a una cirugía estética y se colocó implantes mamarios.

“Llegué con mi mamá y le dije ‘quiero operarme los senos, mamá’. Tenía 18 años. Mi mamá respondió ‘¿cómo?’. Yo le dije ‘Sí mamá, porque mira mis piernas y mis nalgas; estoy desproporcionada’. Siempre tuve ese cuerpo de cubana, siento que mi genética también viene del lado de papá; porque mi papá es de madre veracruzana y padre cubano”, contó Seoane en una entrevista con Yordi Rosado. “Piernas, nalgas, pero poco busto; tenía poco y quería pechos”.

La cantante no dudó en seguir contando todo sobre su operación. “Tenía una copa pequeña y yo quería mis senos. Recuerdo perfectamente que el doctor López Infante me operó. El mejor. A esa edad”, continuó. “Mi mamá me dijo ‘Ay, Dios mío; bueno, ¿qué hay que hacer? Y comenzó a investigar. Mi mamá es genial, dijo ‘bueno, pero vamos a buscar al mejor; no quiero que te hagan cualquier cosa”.

Según la intérprete de “Me equivoqué”, la operación fue un éxito y hasta el día de hoy todo está en orden y nunca perdió la sensibilidad. “Fue complicado porque fui a ver a Raúl López Infante. Llegué y le dije ‘mira, no puedes ponerme nada desproporcionado porque no quiero que sean de este tamaño [grandes]. Quiero algo muy acorde a mi cuerpo’. Recuerdo que él me miraba como diciendo ‘niña, sé de esto’. Y yo así ‘pero colócalas detrás del músculo’. Le estaba dando instrucciones y ‘no quiero que se vean hacia un lado y hacia el otro'”, añadió.

Mariana Seoane no tiene ningún problema en admitir que se realizó esta operación, porque considera que “estoy a favor de que las personas hagan los cambios que deseen. Cada uno es dueño de su cuerpo”. Y asegura que “a mí me encantan”.