Fallece en Valledupar Luis Alfredo Garavito, conocido asesino y violador de niños

Muere Luis Alfredo Garavito, el asesino y violador de niños, quien estaba recluido desde hace más de dos décadas en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) en Colombia.

Su muerte fue causada por un paro respiratorio después de estar varios días internado en la Clínica Nueva Santo Tomás del Caribe de Valledupar. Asimismo, los médicos señalan que Garavito murió tras padecer leucemia, la cual le había causado complicaciones en su cara y su vista.

Por otra parte, recordemos que Luis Alfredo Garavito fue condenado por los delitos de actos sexuales violentos, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo.

Después de una larga investigación realizada por autoridades colombianas, fue condenado a más de 40 años en prisión.

¿Quién fue Garavito?

Luis Alfredo Garavito fue uno de los peores criminales en la historia de Colombia. Ante la justicia, el 25 de noviembre de 1999, aceptó su responsabilidad en el asesinato de 140 menores, así como de algunas personas adultas en zonas de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Nació en 1957 en Génova, Quindío. Según las versiones de su infancia, fue víctima de maltratos constantes por parte de su padre, un hombre con supuestos problemas con el alcohol.

Garavito torturaba y abusaba sexualmente a todas sus víctimas. Pero él, a pesar de admitir los asesinatos, negó las violaciones, refugiándose en la premisa de una presunta disfunción eréctil.

Para el año 2006, recibió una reducción adicional de su pena por proporcionar información sobre la ubicación de algunos de los cuerpos de las víctimas.

De esta manera, por esta información iba a salir de la cárcel en el 2025. Sin embargo, se confirmó que permanecería en prisión por algunos años más, por decisión de un juzgado en Valledupar que definió que debería permanecer recluido hasta el 2039.

