Rocío San Miguel solicita a la Defensa verificar la detención de su hija Miranda

Detienen a la presidenta de la ONG Control Ciudadano y a su hija en Venezuela

El viernes 9 de febrero, la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela. Según confirmó uno de sus abogados, San Miguel se encontraba a punto de salir de viaje en compañía de su hija, Miranda Díaz San Miguel.

La detención de San Miguel ocurrió a las 5:00 a.m. y su hija fue testigo de cómo la llevaron a una oficina para verificar sus papeles. Durante toda la mañana, Miranda esperó en el aeropuerto, pero finalmente su madre fue trasladada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), aún no está claro. Existe la preocupación de que Miranda también haya sido detenida, ya que no ha respondido a los mensajes desde hace 48 horas.

El equipo de defensa de San Miguel se presentó en la sede del Sebin en el Helicoide para buscar información sobre su paradero, pero recibieron una respuesta negativa. Luego se trasladaron a la sede de la Dgcim en Boleíta. A pesar de que el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, mencionó una orden de captura contra San Miguel por supuestos vínculos con una conspiración contra el gobierno nacional, la defensa no recibió ninguna notificación previa de la investigación.

Los abogados de San Miguel rechazan la falta de información sobre su ubicación física, el tribunal donde fue presentada y las medidas tomadas en su contra. Por esta razón, presentaron un recurso de habeas corpus y amparo a la libertad y seguridad personal, y también se comunicaron con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La desaparición forzada de San Miguel genera una situación de indefensión absoluta y viola sus derechos humanos.