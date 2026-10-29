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Flávio Bolsonaro desconoce resultados y se proclama «líder de Brasil»

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Flávio Bolsonaro desconoce resultados y se proclama «líder de Brasil»
Flávio Bolsonaro desconoce resultados y se proclama «líder de Brasil»

Flávio Bolsonaro, senador brasileño, publicó este miércoles 28 de octubre una carta en la que se proclamó como el «líder de Brasil», cuestionó el resultado de las elecciones y arremetió contra el Supremo Tribunal Federal por lo que calificó como una persecución política.

Flávio Bolsonaro desconoce resultados y se proclama «líder de Brasil»

Flávio Bolsonaro desconoce resultados y se proclama «líder de Brasil»

En el inicio del documento dirigido a la ciudadanía y a la comunidad internacional, el legislador agradeció el respaldo de Javier Milei y de Donald Trump. Sobre el mandatario estadounidense, a quien reconoció por recibirlo en su país, destacó su rol como defensor de la libertad de expresión.

La columna vertebral de la carta se centra en desacreditar el proceso electoral en el que resultó derrotado frente a Luiz Inácio Lula da Silva. «La noche del domingo vi, horrorizado, cómo se concretaba un fraude electoral ante mis ojos», aseveró Bolsonaro, al tiempo que atribuyó el revés en las urnas a determinaciones de los organismos electorales y judiciales.

El político argumentó que Lula sumó más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta debido a una gestión «ilegítima e ilegal». Asimismo, cuestionó la prórroga en el horario de votación y aseguró que el Tribunal intervino fuera de sus atribuciones legales, por lo que exigió la anulación de la fórmula de gobierno.

Respecto a su traslado al extranjero, el senador rechazó los señalamientos de fuga y aseguró que su partida obedeció a la necesidad de organizar a la oposición sin mordazas. «Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre», enfatizó en el escrito, donde también citó a referentes históricos y a líderes de la oposición venezolana.

Finalmente, el documento concluyó con un llamado a sus partidarios para permanecer unidos y una solicitud a la comunidad internacional para que rechace el rumbo que atraviesan las instituciones brasileñas, aunque la misiva no incluyó pruebas sustentables sobre el supuesto fraude denunciado.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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