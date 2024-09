Edmundo González: Salí del país pensando en Venezuela

El político venezolano de carrera diplomática, Edmundo González Urrutia, emitió un comunicado a través de sus redes sociales el lunes 9 de septiembre. En este comunicado, González explicó que su salida del país se debió a su preocupación por Venezuela y a su deseo de evitar más sufrimiento y dolor.

Contrariamente a lo expresado por María Corina Machado el domingo 8 de septiembre, Edmundo González Urrutia no mencionó una eventual juramentación para el próximo 10 de enero. En cambio, se centró en explicar las razones que lo llevaron a solicitar protección internacional.

En su comunicado, González Urrutia expresó: “Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”.

González Urrutia agradece a Machado

El político venezolano afirmó que su decisión se basa en su familia y en todas las familias venezolanas que actualmente viven en un momento de tensión y angustia.

Este comunicado llega el mismo día en que González aterrizó en Madrid, donde fue recibido por funcionarios del gobierno español. Se supo el sábado 7 de septiembre que había abandonado Venezuela con destino a España.

Al finalizar su carta, González Urrutia dedicó palabras de reconocimiento a María Corina Machado, destacando su liderazgo en el proceso electoral y en la Plataforma Unitaria.

Además, agradeció el apoyo recibido para salir del país, especialmente de España, que lo acogió, y de los Países Bajos, donde estuvo resguardado en su sede diplomática durante un mes.