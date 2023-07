Maite Garcia dio la bienvenida a su primera hija

La primera hija de Maite García ya ha nacido. La presentadora del programa “Lo actual” de Televen dio la bienvenida a Mía Isabella Sánchez García, como reveló en su cuenta de Instagram.

“El amor dio sus frutos en un solo latir en un mismo sentir. La preparación prenatal es fundamental y el compromiso de un equipo entero para lograr la voz del instinto materno”, destacó un texto compartido en Instagram por Olga de Acevedo de S.O.S Tetica, quien guió a la presentadora en el proceso y tiene una maestría en lactancia y parto.

Cabe destacar que, días atrás, la animadora reveló el nombre de la niña y contó que lo quería para su bebé mucho antes de quedar embarazada.

“Sustantivo: La elegida, amada por Dios. No podía llamarse de otra forma. Antes de saber qué sexo era, conocí a una niña que me marcó para siempre: Mía… desde allí supe aún más la conexión que tenía con las niñas y con ese nombre (quizás porque es muy parecido a Mai, como me llaman a mí). Mai & Mia”, detalló.

Parto humanizado

La publicación de S.O.S. Tetica también destacó la fortaleza mostrada por la nueva madre y su esposo para lograr todo lo que les habían plasmado en su plan de parto. “La bendición de su madre todo el tiempo nos acompañó en silencio y tranquilidad detrás de una puerta en la sala de parto humanizado, no se apartó ni un segundo”, continuó la feliz madre en la publicación, señaló Olga de Acevedo.

Y agregó: “La verticalidad, la libertad de movimiento y la contención del esposo fue la clave para que naciera Mía, una muñequita hermosa que se portó excelente durante todo el trabajo de parto”.

Asimismo, la experta en parto y lactancia agradeció la paciencia de la obstetra de Maite García, quien respetó los tiempos del parto.

“Uno agradece tanto trabajar con un gran equipo, en esta oportunidad liderado por @dra.normacervino que permite y confía no solo en el trabajo profesional que hace una acompañante del nacimiento, también que tiene la paciencia de esperar los tiempos de cada madre”, señaló Acevedo, destacando que desde ya ella y Maite comenzaron “a tejer su historia de lactancia materna”.

Cuidado a tiempo completo

La animadora, de 27 años, tiene pensado dedicarse al cuidado de Mía a tiempo completo, es por eso que Mandy Meza la reemplazará en “Lo actual”.

“Mandi estuvo dos semanas dándole duro al prompter y cambios de cámara. Sé que no podía quedar en mejores manos”, escribió Maite García en una publicación en Instagram sobre su sustituta.