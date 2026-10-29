Susan Saint James, recordada por su papel de Sally McMillan en la serie policial de los años 70 «McMillan & Wife» junto a Rock Hudson, y por su posterior protagónico en la comedia «Kate & Allie» en los 80, falleció el lunes a los 80 años. La noticia fue confirmada por su representante a People, que informó que la actriz padecía cáncer de páncreas.

Fallece Susan Saint James, estrella de «McMillan & Wife» y «Kate & Allie», a los 80 años

«Para ella no existían los desconocidos», expresó su familia en un comunicado. «Cada persona que conocía se convertía en la persona más importante de la sala en ese momento, desde otro miembro de una junta directiva hasta el dependiente de una zapatería, quien por lo general terminaba conociendo toda la historia de su vida».

Nacida como Susan Jane Miller el 14 de agosto de 1946 en Los Ángeles, creció en Rockford, Illinois, y comenzó su carrera como modelo en París durante su adolescencia. A los 20 años regresó a Los Ángeles y firmó un contrato de siete años con Universal Studios, debutando en televisión con la película de 1966 «Fame is the Name of the Game».

Su consagración llegó con «The Name of the Game» (1968), donde interpretó a Peggy Maxwell, papel que le valió un Emmy en 1969. Antes había tenido participaciones recurrentes en «It Takes a Thief» junto a Robert Wagner, y apariciones en «Ironside», «McCloud» y «Alias Smith and Jones». En 1980 fue actriz invitada en un episodio de «MASH».

Con su inconfundible voz ronca, Saint James alcanzó su mayor fama entre 1971 y 1976 como la valiente esposa del comisionado de policía de San Francisco en «McMillan & Wife», rol que le valió tres nominaciones al Emmy. Dejó la serie antes de su última temporada por una disputa contractual y su personaje murió en un accidente aéreo.

Con información de CNN.