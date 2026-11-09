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Silvestre Dangond brilla bajo la lluvia: así fue su apoteósico cierre de gira a casa llena en Valencia

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Silvestre Dangond brilla bajo la lluvia: así fue su apoteósico cierre de gira a casa llena en Valencia
Silvestre Dangond brilla bajo la lluvia: así fue su apoteósico cierre de gira a casa llena en Valencia

Silvestre Dangond brilla bajo la lluvia: así fue su apoteósico cierre de gira a casa llena en Valencia.

El cantante colombiano Silvestre Dangond protagonizó un hito memorable en su gira al cerrar con un rotundo éxito y a casa llena su segunda fecha en Wynwood Park, Valencia, en una jornada donde la música en vivo y la pasión superaron cualquier adversidad climática. Lo que prometía ser una velada musical ordinaria se transformó rápidamente en una demostración histórica de entrega, profesionalismo y comunión total entre el artista y sus seguidores.

Silvestre Dangond brilla bajo la lluvia: así fue su apoteósico cierre de gira a casa llena en Valencia

A mitad del espectáculo, un torrencial aguacero azotó el recinto venezolano, haciendo que el cielo se cayera a pedazos y convirtiendo el escenario bajo la lluvia en un auténtico reto técnico y físico. Lejos de detenerse, suspender el concierto o bajar el ritmo ni un solo segundo, Silvestre Dangond se apoderó de la tarima con una energía arrolladora, demostrando por qué se mantiene en la cima y lidera el género con su acordeón y repertorio.

🟡 #EnVideo | “La lluvia también tiene su encanto”: Bajo un torrencial de agua Silvestre Dangond le cantó a su público en Valencia 🎶

Bajo un torrencial de agua, Silvestre no bajó el ritmo ni un segundo durante su segunda presentación en la ciudad de Valencia la noche de este sábado. En una demostración absoluta de entrega, el cantante hizo vivir un momento memorable al no frenar el espectáculo.

“Cuando venga el coro, me mojo con ustedes”, dijo frente a una multitud de fanáticos que lo acompañaron con euforia bajo un aguacero que se registró en la ciudad.

🎥 @blackmediave— Globovisión (@globovision) November 8, 2026

“Cuando venga el coro, me mojo con ustedes”, dijo frente a una multitud de fanáticos que lo acompañaron con euforia bajo un aguacero que se registró en la ciudad.

La respuesta del público, autodenominado como el «Silvestrismo», estuvo a la altura de la circunstancia. Contra todo pronóstico y bajo un aguacero implacable, la multitud demostró que la energía de este movimiento simplemente no se explica, sino que se vive. 

Los asistentes se quedaron firmes de principio a fin, coreando e interpretando cada letra a todo pulmón en una muestra de conexión inquebrantable que coronó la presentación como un espectáculo de otro nivel.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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