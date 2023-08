NO SON ESCLAVOS, son migrantes: ¡“Libertad, libertad, libertad”! Vociferan venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago

Los abogados de los migrantes están trabajando para liberarlos a más tardar el próximo miércoles. Decenas de migrantes venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago están protestando porque no se les permite salir del helipuerto de Chaguaramas y han recibido un trato inhumano. Los abogados de los venezolanos detenidos en un bar de St James el 9 de julio están exigiendo su liberación antes del miércoles de la próxima semana, según el portal trinitario NewsDay. También advierten que debido a la detención ilegal de sus clientes durante 15 días antes de que el helipuerto fuera designado como centro de detención de inmigrantes, los 70 tendrán derecho a una indemnización.

En una carta enviada el lunes al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, los abogados de Quantum Legal exigieron la liberación de los 70 o que fueran puestos bajo órdenes de supervisión mientras se espera la determinación de su solicitud a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También solicitaron al ministro que no deportara al grupo hasta que se determinara su condición de refugiado ante el ACNUR. Además, solicitaron la información utilizada por el ministro al emitir las órdenes de deportación para el grupo el 24 de julio. Los abogados también pidieron al ministro que implemente una política nacional de 2014 sobre la protección de los refugiados o que informe si esta política ha sido revocada.

“Se le pidió a Hinds que proporcionara una copia del informe de investigación sobre una detenida que alegó haber sido agredida sexualmente, y que actuara de acuerdo con los requisitos de la renuncia y/o recurso bajo la Ley Leahy de EE. UU., que se refiere a las disposiciones legales que prohíben al Gobierno de los EE. UU. usar fondos para ayudar a las unidades de las fuerzas de seguridad extranjeras cuando haya información creíble que implique a una unidad en graves violaciones de los derechos humanos”. Hinds recibió instrucciones de consultar con la embajada de los EE. UU. para obtener asistencia sobre la Ley Leahy y “mitigar el riesgo del impacto socioeconómico en la economía de TT”. Quantum Legal también solicitó una copia del plan escrito que informaba al Departamento de Estado de los EE. UU. que otorgara una exención, como se señaló en su reciente Informe sobre la trata de personas de 2023, en el que TT evitaba una degradación al Nivel 3.

“Ya han pasado veintidós (22) días desde su detención el 9 de julio de 2023. Aun así, no hay evidencia de ningún arreglo para la deportación real de los potenciales reclamantes, es decir, ninguna fecha programada o arreglo alguno para su deportación”, afirmaron los abogados.

En la carta a Hinds, los abogados afirmaron que la detención de los 70 y la emisión de órdenes de deportación eran “equivalentes” a sanciones por su entrada ilegal. También citaron diversas leyes y convenciones internacionales sobre refugiados y cómo se aplican en TT. Dijeron que los 70 tenían una expectativa legítima de que el Gobierno cumpliría con la política de 2014 sobre el tratamiento de los refugiados, a pesar de la falta de leyes nacionales sobre refugiados a pesar de que TT es signatario de la Convención de la ONU sobre Refugiados de 1951.

Los abogados también señalaron que debido a la ausencia de una ley nacional sobre refugiados, las acciones del ministro fueron evaluadas según las leyes y convenciones internacionales, pero advirtieron: “Se podría llamar una aplicación clásica de ‘dilema’, ya que escapar de las obligaciones con el ACNUR es imposible. No puedes hacer una cosa hasta que hagas otra, pero no puedes hacer la segunda hasta que hagas la primera”.

El bufete de abogados impugnó la autorización del ministro para detener y deportar a los venezolanos por “motivos de interés y política pública”, argumentando que sus acciones tenían el potencial de causar “daño irreparable a la economía”. La carta instó al gobierno a considerar cualquier cese en la financiación por parte de agencias internacionales, especialmente a la luz del estado actual del acuerdo de gas Dragon y la escasez de gas natural en TT. “Esto tendría un impacto en la economía de la República de Trinidad y Tobago. Tenga en cuenta que nuestro argumento es que no se debe cortar la financiación a la República de Trinidad y Tobago, ya que sostenemos que actualmente hay una emergencia de seguridad nacional”.

El 9 de julio, 196 migrantes, solicitantes de asilo y algunos registrados con ACNUR, fueron detenidos en el Apex Bar en St. James durante una operación policial conjunta. Habían asistido a una fiesta LGBTQ cuando fueron arrestados durante el allanamiento y han denunciado las condiciones en el helipuerto. Algunos han sido liberados por el Tribunal Superior argumentando que su detención en el helipuerto era ilegal, ya que en ese momento el ministro aún no había designado un centro de detención de inmigrantes de acuerdo con la Ley de Inmigración.

En su carta previa a la acción, los abogados dijeron que, según sus instrucciones, el helipuerto no era apto para vivir o sobrevivir. Afirmaron que una mujer aún no había recibido atención médica o tratamiento para un bulto en el seno que le causaba dolor e incomodidad. Otros han dicho que las comidas proporcionadas son robadas después de ser entregadas en el helipuerto. “Las condiciones en el helipuerto han empeorado. No se proporciona agua potable. Los detenidos no tienen otra opción que beber agua de la tubería que está contaminada”, dijeron. También mencionaron que el baño es nauseabundo y sucio, y que las mantas proporcionadas para dormir están sucias.

La carta también afirmaba que un funcionario en particular de la instalación “trata a los detenidos muy mal”. Dijo que los maldijo y les dijo que eran desagradables y apestan. También se les ha quitado la medicación y aquellos con problemas de salud no reciben tratamiento. “A los detenidos se les niega el acceso a médicos y se les dice que no hay médicos en el helipuerto. No hay privacidad y los detenidos varones observan a las detenidas mientras se visten y se desvisten. Las mantas que les dan para dormir están sucias”.

La situación de los migrantes detenidos en Trinidad y Tobago es preocupante y los abogados están trabajando arduamente para garantizar su liberación y protección de sus derechos humanos.