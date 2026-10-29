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Nuevo caso de intoxicación masiva en escuela de Portuguesa

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Nuevo caso de intoxicación masiva en escuela de Portuguesa
Nuevo caso de intoxicación masiva en escuela de Portuguesa

Nuevo caso de intoxicación masiva en escuela de Portuguesa.

Un nuevo caso de intoxicación masiva afectó a las estudiantes de una escuela en el estado Portuguesa durante la tarde de este lunes, específicamente en el municipio Guanarito.

Las víctimas forman parte de la escuela Rómulo Gallegos ubicada en la parroquia Trinidad de La Capilla. Las afectadas serían siete estudiantes de entre 10 y 12 años, quienes presentaron un cuadro de intoxicación, según reportó el reportero Román Camacho en sus redes sociales.

Los menores presentaron desmayos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, convulsiones y taquicardia alrededor de las 2:40 p.m.. Ante esta emergencia las trasladaron de inmediato a un ambulatorio local.

Nuevo caso de intoxicación masiva en escuela de Portuguesa

Al tratarse de un cuadro de consideración, las niñas fueron llevadas posteriormente hacia el Hospital de Guanarito, no obstante tuvieron graves problemas al momento de realizar dicho traslado.

«Registró una demora de más de cinco horas debido a que la patrulla policial dispuesta para la emergencia no contaba con combustible suficiente para realizar el trayecto, teniendo que gestionar el carburante antes de partir cerca de las 8:00 p.m.», precisó el reportero.

Desde finales de 2024 se han registrado más de 30 intoxicaciones masivas en planteles educativos en todo el país. De acuerdo con Camacho, al menos 24 casos se han reportado en el estado Portuguesa.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido qué hay detrás de todas estas intoxicaciones.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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