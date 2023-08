¡Entérate! Carla Field reveló el sexo de su “bendición”

Con lágrimas en los ojos, la animadora Carla Field reveló que está esperando un niño al que llamará Federico.

En una entrevista con el programa “La bomba”, del cual formó parte durante años, la también fashion blogger mencionó que se siente muy contenta y aún no ha asimilado completamente la noticia de que tendrá un niño. “Todavía estoy llorando”, aseguró.

Entre otros detalles, reveló que se enteró del embarazo cuando apenas tenía tres semanas. “Todavía faltaba una semana para mi período y ya estaba al tanto de la gran noticia. Obviamente lo habíamos planeado y estábamos buscando un bebé, por lo que es más fácil enterarse en este proceso porque estás esperando. Me enteré muy temprano y guardé la noticia incluso con mi familia hasta las ocho semanas, cuando escuché el latido del corazón”.

Actualmente, Carla tiene 15 semanas de embarazo y ha experimentado los síntomas propios de esta etapa. Ahora, con más de tres meses de gestación, se siente mucho mejor.

El 3 de agosto, Carla Field y su esposo descubrieron que el bebé que esperan será un niño, en una revelación del sexo compartida en sus redes sociales.

“Si fuera niña, que sería la segunda, se llamaría Lucía, porque quiero una niña. Pero también teníamos muy claro desde el principio que se llamaría Federico, ese fue el nombre desde el primer momento”, reveló entre risas. “Federico es un nombre precioso y su significado es hermoso. Dice: ‘un hombre que gobierna y trae paz’. Imagínense”, continuó la modelo.

Carla compartió que, aunque ser padres era un plan que tenía con su pareja y buscaban un resultado positivo, para su esposo fue una sorpresa. “Se lo dije por la mañana, yo estaba muy nerviosa. Me enteré un día antes, pero esa línea de la prueba casera que me hice estaba muy clara, así que esperé hasta la mañana siguiente a las 5:00 a.m., me hice la segunda prueba y esa sí salió bien oscura. Con esa le dije: ‘estoy embarazada’ y fue precioso”, detalló.

La morena, quien actualmente vive con su familia en Houston, admitió que no pudo grabar la reacción del padre de su hijo debido a los nervios, “pero después grabamos la reacción de la familia, que fue muy bonita”.

Finalmente, destacó que piensa que su parto será natural, pero admitió que solo el tiempo dirá cómo llegará al mundo su primer hijo. “Lo dejo en manos de Dios”, concluyó.