Así celebraron la vida de Florentino Primera tras accidente

“¡Bienvenido a la vida!”, le dijo Servando Primera a su hermano Florentino. Estas fueron las palabras que formaron parte de una extensa reflexión que compartió en sus redes sociales, con motivo de una reunión que se llevó a cabo para recibir al cantante de salsa en su casa en Miami, después del reciente accidente marítimo que sufrió.

Con sorpresas y rodeado de familiares y amigos, Florentino tuvo una celebración especial que incluyó música en vivo, parrillada e incluso un espectáculo de fuego, que disfrutaron, entre otros, Yasmil Marrufo, Ender Thomas, Reggie El Auténtico, Ronald Borjas y Motiff.

“Una reunión sorpresa para aquel que siempre nos sorprende, con sonrisas y abrazos inolvidables. Al mirarte, te admiro y respiro profundamente pensando en todo lo que has tenido que vivir”, escribió Servando en su publicación de Instagram.

“A veces, al verte, me quedo cegado por tanta luz que llevas contigo, pero cuando la compartes, eres tú quien cierra los ojos para no ver a quién se la das. ¡Que viva tu vida, mi hermanito y de tantos otros!”, concluyó.

Las reacciones no se hicieron esperar. Hasta el momento, la publicación de Servando cuenta con más de 85.8 mil “me gusta” y ha generado 3 mil 300 comentarios, aplaudiendo el gesto hacia Florentino Primera, quien también dejó un bonito mensaje en la publicación.

“Habla esa luz que nunca me falla, especialmente en mis momentos más oscuros, Servando Primera. Sin medidas, sin condiciones, en la complicidad y también en la palabra que abraza el daño y hasta incluso regaña. Amo tenerte y agradecerte por la fuerza que siempre me das para llegar a cada orilla en cada naufragio. Tenerlos a ustedes es una bendición inmensa. ¡Feliz vida es la que vivimos porque nos tenemos y nos vivimos! ¡Qué buena sorpresa me dieron, carajo! ¡Hermanitos de vida en la misma aldea, fue un sueño esa vaina!”, expresó el artista.

Viviana Gibelli también dedicó unos momentos para dejar su observación. “Pequeños, cuídense mucho, los queremos demasiado”, fueron sus palabras.

“Quiero un hermano que me ame así”, manifestó Reggi El Auténtico, mientras que Ronald Borjas detalló: “Qué hermosa velada la de anoche. Qué privilegio tenerlos como amigos. Y ese amor de hermanos es infinito. Los amo”.

Inés María Calero deseó “feliz nueva vida que te regala papá Dios” y Camila Canabal también participó. “¡Tripones del coño! No nos den esos sustos nunca más. ¡Dios los guarde! Los quiero”, dijo.

Sixto Rein, Ivonne Reyes, Mati y Moi, Gabylonia, Ligia Petit y Natalia Monasterios fueron otras celebridades que dejaron sus comentarios en la publicación de Servando.