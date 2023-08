Valentina Martínez celebró un año como Miss Grand Venezuela

Han pasado 365 días desde que se celebró la primera edición del Miss Grand Venezuela, certamen en el que resultó ganadora la representante de Anzoátegui, Valentina Martínez, quien partirá el próximo mes de octubre a Vietnam, para representar al país en el Miss Grand Internacional 2023.

Martínez se preparó arduamente durante meses para participar en el certamen Grand Slam. Ha invertido incontables horas en clases de pasarela, protocolo, etiqueta, inglés, oratoria, foto pose y entrenamiento físico, tal como ella misma comentó.

“A un año de haber logrado la corona de Miss Grand Venezuela me siento sumamente feliz y orgullosa de todo el trabajo que he realizado y de todo lo que he logrado a lo largo de mi reinado”, dijo la joven de 23 años.

Martínez describió su rutina diaria como Miss Grand Venezuela, que comienza en el gimnasio bajo la asesoría de su entrenador Ricardo Cameron, seguido de clases de pasarela con Kira Padrón, clases de maquillaje con Will Goite, clases de oratoria con Jorge Villahermosa, foto pose con Yeyson Rivero y nuevamente en el gimnasio.

Valentina Martínez buscará repetir la hazaña de su tocaya y paisana Valentina Figuera, quien conquistó el título internacional en 2019. El concurso internacional se llevó a cabo en el Poliedro de Caracas, bajo la dirección de George Wittels, actual presidente de la Organización Miss Grand Venezuela.

“Es una responsabilidad súper grande. Representar a mi país internacionalmente no es sencillo, porque la competencia es muy grande y, sobre todo, se espera mucho de las venezolanas”, admitió la estudiante de Ingeniería en Sistemas.

Durante su reinado, Valentina Martínez ha recibido apoyo no solo de seguidores venezolanos, sino también de fanáticos tailandeses que han creado cuentas en Instagram y TikTok para compartir fotos y videos de su preparación rumbo a Vietnam.

“Fue una verdadera sorpresa descubrir que hay personas que apuestan por mí en Tailandia, la sede del Miss Grand International, un país tan lejano a Venezuela. Pero con tantos gestos hermosos, los siento muy cercanos”, mencionó.

Martínez valora enormemente el apoyo de sus fanáticos, ya que les da fuerzas en los días en que no está al 100%. “Leer un mensaje de alguien que está tan lejos y que cree en mí, en lo que hago y en lo que puedo lograr, me llena muchísimo el corazón. Mis seguidores siempre han estado ahí para mí y se los agradezco muchísimo. Cada día crece más la familia Grand y sé que llegaremos pisando fuerte a Vietnam”, concluyó.