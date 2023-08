Descubre por qué Montaner, Camilo y Evaluna están en Japón

Ricardo Montaner disfruta de unos románticos días en Japón junto a Marlene Rodríguez, su esposa desde hace 34 años. El cantante de éxitos como “La cima del cielo” no ha perdido tiempo para presumir su viaje, en el que también le acompañan su hija Evaluna y su yerno Camilo.

“Días hermosos en Tokio al lado de esta chica que conocí aquí… Me la llevo a casa”, escribió en tono de broma el vocalista la noche del sábado en una publicación de Instagram, donde comparte fotos junto a Marlene.

Previamente, el artista que creció en Maracaibo, estado Zulia, destacó: “Sacamos a pasear el amor hasta Tokio… Ella y yo comprobamos que el hogar del amor es el corazón que construimos juntos y que nuestra residencia es ese lugar que se llama ‘juntos’”.

Con relación a la presencia de Evaluna y Camilo en esta aventura en el país del sol naciente, Montaner señaló que la idea surgió justamente de los padres de la pequeña Índigo.

“@camilo y @evaluna, aprovechando nuestras vacaciones, nos invitaron a venir a acompañarlos a sus conciertos en Tokio… Estamos viviendo unos días hermosos”, destacó hace dos días el intérprete de “Me va a extrañar”.

En una publicación previa, Montaner destacó uno de sus paseos más memorables en la tierra de Haruki Murakami. “Anoche nos abrieron especialmente este hermoso parque, gracias a nuestro querido @tainy… Lo que vivimos allí no lo vamos a olvidar jamás. Índigo vivió la experiencia con nosotros. Dios es extremadamente hermoso”, destacó también el artista con relación a su visita al teamLab Planets de la capital japonesa.

Cabe señalar que el teamLab Planets es un museo inmersivo de arte digital situado en Toyosu, un área de Koto, en Tokio. Abrió sus puertas en julio de 2018 con la idea de que se mantuviera hasta los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, pero tras la pandemia los planes cambiaron y aún no se anuncia la fecha exacta de su cierre.

Además de este paseo familiar, Montaner también compartió algunas imágenes con Marlene en los alrededores del Palacio Imperial de Tokio.

Las publicaciones del llamado “marachucho de las pampas” despertaron de inmediato la simpatía de sus seguidores en la red social de la camarita.

“Qué bonito ver amores así que se eligen a cada rato”; “El más romántico ídolo de Venezuela. Por siempre”; “Quiero una amor así”; “Es que me encantan. Quiero ser como ella cuando sea grande”; “Qué hermosa esta pareja”; “Evaluna tratando de que Camilo pose y Camilo no captando nada, jajaja”; y “Por Dios, cuánta belleza humana y cuánta belleza natural junta… Si no está Dios ahí, ¿dónde está?”, comentaron algunos internautas en las publicaciones.

Cabe destacar que Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda se casaron en 1989. Ambos comparten cinco hijos: Héctor, Alejandro, Ricardo (Ricky), Mauricio (Mau) y Evaluna.