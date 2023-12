Ustedes cuentan con un presidente leal y confiable que nunca los ha traicionado ni lo hará en el futuro

El presidente Nicolás Maduro afirmó durante una alocución en vivo desde Catia, en Caracas, que no ha traicionado ni traicionará a los habitantes de Miraflores. Con respecto al año 2024, el mandatario prometió que lo mejor está por venir y será una nueva etapa de lucha y despegue con un nuevo modelo económico.

El mensaje de Maduro fue transmitido durante la reinauguración del núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, en Caracas, y estuvo dirigido a los seguidores del partido de gobierno. Maduro agradeció al pueblo por su apoyo, unión y lealtad que han llevado al país a grandes victorias.

El presidente hizo hincapié en que su gobierno no es dictatorial y afirmó: “Yo no soy un dictador porque no vengo de Harvard ni vengo de Estados Unidos, ni del Comando Sur”. Además, criticó a la oposición, a la que tildó de gobiernos de derecha que buscan desestabilizar al pueblo venezolano.

Maduro atacó al presidente argentino, Javier Milei

Maduro también criticó las decisiones del presidente de Argentina, Javier Milei, acusándolo de ensayar un supuesto proyecto para colonizar América Latina, de querer eliminar los derechos humanos en su país y de ser un aliado del “Trumpismo y el sionismo”. Según Maduro, el presidente argentino está llevando a su país a un desastre y eliminando los derechos del pueblo, convirtiéndolo en una colonia económica.