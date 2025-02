Milei se retira de la OMS por desacuerdos en la gestión de la pandemia

El Gobierno de Javier Milei sorprendió este miércoles al anunciar su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a lo que describieron como «profundas diferencias» con el organismo en su gestión de la pandemia de la covid. Según el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para llevar a cabo esta acción, argumentando que las discrepancias radican en la gestión sanitaria durante la pandemia, que condujo a un largo período de confinamiento y a una supuesta falta de independencia frente a la influencia política de ciertos estados.

En palabras del portavoz presidencial, «Los argentinos no permitiremos que un organismo internacional interfiera en nuestra soberanía, especialmente en temas de salud». A su vez, se aclaró que Argentina no recibe financiamiento de la OMS para la gestión sanitaria, por lo que la salida de este organismo no implicará una pérdida de fondos ni afectará la calidad de los servicios de salud en el país. De hecho, se argumentó que esta medida brindará más flexibilidad para implementar políticas adaptadas a las necesidades locales y reafirmará la soberanía del país en materia de salud.

Las críticas del Ejecutivo hacia la gestión de la pandemia durante el gobierno anterior se centran en el estricto confinamiento impuesto por el entonces mandatario, que se extendió desde marzo hasta noviembre de 2020 y que posteriormente se flexibilizó lentamente bajo un sistema de distanciamiento social obligatorio con importantes restricciones de aforo y movimiento durante el año 2021. Este anuncio se produce dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para retirar a su país de la OMS, justificando esta decisión en la disparidad de aportes financieros entre su país y China al organismo.

Cabe destacar que Trump ya había firmado la salida de Estados Unidos de la OMS durante su primer mandato en 2020, aunque la medida no se concretó debido a la llegada de Joe Biden al poder en enero de 2021. Esta decisión de Argentina de retirarse de la OMS se suma a un contexto internacional en el que el debate sobre la gestión de la pandemia y la influencia de organismos internacionales en la política sanitaria de los países sigue siendo un tema de relevancia.