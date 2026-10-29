Oposición acusa a Netanyahu por cuestionar elecciones en Israel.

El líder del bloque opositor israelí, Gadi Eisenkot, acusó este jueves al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de un robo electoral a favor de los partidos árabes.

Oposición acusa a Netanyahu por cuestionar elecciones en Israel

En un comunicado, Eisenkot denuncia el intento de Netanyahu de aprovechar información que no ha sido investigada y de alcance «incierto» para cuestionar los resultados electorales oficiales, que con más de un 90% escrutado no dan la mayoría para gobernar a la actual coalición de Netanyahu.

Demócratas acusan a Netanyahu de «campaña despreciable»



Poco antes, el líder del principal partido de centro-izquierda israelí Los Demócratas, Yair Golán, consideró asimismo que el primer ministro en funciones, Netanyahu, «ha sufrido una derrota democrática aplastante», que los ciudadanos «lo han despedido y él se niega a aceptar el veredicto de los votantes».

«Ahora intenta socavar los resultados electorales mediante una campaña despreciable destinada a deslegitimar la voluntad de la opinión pública, y en particular la de la población árabe», afirmó Golán en un comunicado.

Golán, miembro del bando de Eisenkot, se convirtió en el primer integrante de la oposición en abogar por una alianza con los partidos árabes, superando las divisiones entre votantes judíos y árabes.

Comisión Electoral pide investigar supuesta «injerencia extranjera»



Por su parte, el presidente de la Comisión Electoral Central (CEC) israelí, el juez Noam Sohlberg, solicitó en una carta al jefe del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), David Zini, que investigue denuncias recibidas sobre una posible «injerencia extranjera» en las elecciones parlamentarias que el país celebró el martes (27.10.2026).

«Si bien no puedo dar fe del fundamento de estas sospechas, considero que —dado que involucran a entidades extranjeras— existe la obligación de investigarlas a fondo», asegura Sohlberb en la misiva a la que tuvo acceso la agencia EFE.

El diario israelí Haaretz sostiene que dichas denuncias incluyen la sospecha de fondos desde Qatar destinados a aumentar la participación electoral de las comunidades árabes de Israel en los pasados comicios.

Shin Bet habló de elecciones «de manera adecuada y ejemplar»

«Es obligatorio velar por que las elecciones sean libres y puras de toda mancha de coacción, influencia indebida y corrupción y que el votante, al ejercer su derecho al voto y expresar su voluntad política en la papeleta electoral, lo hace como persona libre y conforme a su propio criterio», continúa la carta de Sohlberg.

Por eso, el presidente del CEC solicitó a Zini que «haga todo lo posible para presentar los hallazgos» al respecto «si los hubiera», durante la próxima semana.

El martes, Zini declaró que la jornada electoral estaba transcurriendo «bien hasta el momento», con una participación alta y aseguró a los ciudadanos de Israel que las elecciones estaban «siendo supervisadas y desarrollándose de manera adecuada y ejemplar».

Acusaciones del Likud de Netanyahu: «No hay pruebas que las respalden»



El Likud afirmó ayer haber presentado «cientos de testimonios y pruebas» ante los servicios de seguridad y la CEC en relación a supuestas irregularidades, entre las que menciona «miles de sobres» que, según su versión, contenían «dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam» (formación árabe que obtendría 8 escaños, según los últimos datos del escrutinio).

La Policía de Israel, por su parte, desestimó hoy la acusación del Likud, el partido liderado por Benjamín Netanyahu, de que los partidos árabes estaban intentando «robar las elecciones».

«No hay pruebas que lo respalden. La jornada electoral transcurrió con muy pocos incidentes que afectaran a la integridad del proceso, incluso en comparación con elecciones anteriores», declaró una fuente policial en un comunicado a la prensa israelí, citado por los medios Times of Israel e Ynet.