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Colombia deportará a migrantes venezolanos irregulares que estén involucrados en hechos delictivos

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Colombia deportará a migrantes venezolanos irregulares que estén involucrados en hechos delictivos
Colombia deportará a migrantes venezolanos irregulares que estén involucrados en hechos delictivos

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, deportar a los ciudadanos venezolanos que se encuentren en situación migratoria irregular y estén involucrados en actividades delictivas o tengan anotaciones, tras una reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Colombia deportará a migrantes venezolanos irregulares que estén involucrados en hechos delictivos

Colombia deportará a migrantes venezolanos irregulares que estén involucrados en hechos delictivos

Al término del encuentro, el mandatario anunció que su Gobierno reforzará la coordinación con las autoridades del Distrito para atender la situación migratoria en la capital colombiana, en medio de las preocupaciones por la presencia de ciudadanos venezolanos sin estatus migratorio regular.

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, afirmó De La Espriella.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que la medida se aplicará a quienes estén cometiendo delitos y tengan antecedentes o anotaciones.

Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”, declaró.

De La Espriella advirtió que Bogotá enfrenta una “situación compleja” en materia migratoria y señaló que más de 148.000 ciudadanos venezolanos se encuentran en condición irregular en la ciudad.

El anuncio se produce en el marco de las acciones que el Gobierno colombiano prevé coordinar con las autoridades distritales para abordar la situación migratoria y responder a los casos de criminalidad mencionados por el mandatario.

La instrucción anunciada está dirigida a los migrantes venezolanos que se encuentren en situación irregular y estén involucrados en actividades delictivas. La aplicación de las medidas de deportación deberá realizarse conforme a los procedimientos y las disposiciones legales correspondientes.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

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