Patricia Manterola está feliz por ser una de las indomables

Patricia Manterola se encuentra feliz de poder conectarse con sus fans a través de “Secretos de las indomables”, reality que se transmitirá en Canela TV a partir del 17 de agosto, según destacó People en Español. Para la cantante, lo más importante es influir de manera positiva en otras mujeres.

“Estoy entusiasmada de poder conectar con la audiencia más allá de las redes sociales, más allá de lo que un personaje en televisión o mi música me permite. Fue sumamente atractivo y enriquecedor para mi vida; no me arrepiento, lo volvería a hacer, volvería a compartir delante y detrás de la pantalla con estas mujeres maravillosas. Me gustaría que ciertas herramientas que a mí me han servido para superar ciertos desafíos en mi vida, las puedan tener también las mujeres que nos vean”, dijo a la revista.

La también actriz compartirá a lo largo de 10 episodios con las famosas Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera para compartir experiencias y momentos que han marcado su carácter para enfrentar cualquier situación.

“Vamos a poder conectar de manera mucho más personal, nosotras con la audiencia, más allá de la artista. Surgieron un abanico de emociones impresionantes, desde risas, llantos, diversión, relajación, en fin. Tantas y tantas cosas que pudimos compartir. Somos mujeres fuertes, sí, pero más allá del artista somos seres humanos que hemos pasado por situaciones, algunas muy hermosas, algunas no tanto. Y de alguna manera, al escuchar nuestras propias experiencias, las mujeres afuera también podrán, de alguna manera, verse reflejadas. Y ver si algo que nos sirvió a nosotras para salir adelante de esas experiencias les funciona”, continuó.

Además, la intérprete de “Niña bonita” dijo que ha disfrutado de poder convivir con estas estrellas sin temer a que la conozcan más allá de la artista.

“Para mí la verdad, no ha sido complicado poner mi vida al descubierto porque fui y soy delante de esta pantalla o de estas cámaras, que en un momento dado se olvida que están, simplemente fui yo y con todo ese abanico de emociones que pueden surgir con la convivencia con otras mujeres tan fuertes y arrolladoras como son las indomables. Con esto no quiero decir que no haya habido momentos en los cuales la tolerancia o la paciencia o las diferentes emociones que viví con estas pláticas no surjan, pero siempre muy transparente”, expresó al citado medio.

“Las admiro a todas profesionalmente hablando y, después de este viaje, que tuve la oportunidad de conectar más allá, las admiro y las respeto como mujeres, con todo lo que han vivido; las entiendo aún más”, agregó.

Patricia Manterola señala que no es de las que compiten con otras mujeres, sino que prefiere aprender de ellas.

“No conocía la vida de ellas más a fondo y como tuvimos la oportunidad de compartirla entre nosotras. Hoy puedo decir que si antes las admiraba, ahora las admiro de una manera increíble. Siento que las mujeres tenemos la capacidad de escucharnos unas a otras de una manera completamente diferente de cómo lo haces con tus padres, tu pareja”.

Y agregó: “Esas mujeres que han pasado por tantas cosas también, de alguna manera se vuelven consejeras. Hay muchos títulos que les podría poner, pero se vuelve enriquecedor. Podría ser una plática en un baño de mujeres, por ejemplo, sin tapujos, sin miedo a las críticas, sin miedo a nada; simplemente, estamos aquí para nosotras escucharnos y apoyarnos. Y, obviamente, a veces, aunque no compartimos los mismos puntos de vista, eso lo hace enriquecedor”.