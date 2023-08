La oposición se debate entre el ego de sus candidatos, inhabilitaciones y obstáculos de terceros

Lo que está claro en la oposición es que nada está claro, hasta ahora, pese a la buena voluntad de muchos.

La oposición política venezolana no sale de un problema para meterse en otro. Por mucha voluntad que haya de algunos, otros no facilitan el proceso para acceder al poder y a la vez tienen que luchar a brazo partido con las zancadillas provenientes de terceros, sobre todo de emisarios del oficialismo.

La jornada de este viernes no ha sido diferente y son más piedras que caen sobre el tejado.

Por una parte, el político Luis Ratti, a quienes en cierto sector califican en el bando de “los alacranes”, presentó una denuncia ante la ONU y la CIDH contra los candidatos de las primarias María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, Delsa Solórzano, Henrique Capriles y Jesús María Casal por “instigación a la violencia y manipulación de los hechos”.

Un personaje que para algunos no es más que un “chavista encubierto” que solo está cumpliendo su labor, pagada, para poner obstáculos a la oposición sin la necesidad de que voceros del oficialismo aparezcan formalmente.

Ceballos mete la cuchara

Otro que tampoco hace ningún favor para el buen desempeño de la unidad de la oposición es Daniel Ceballos, de quien hoy se supo plantea la posibilidad de participar como candidato independiente en los comicios presidenciales del 20024.

Está en todo su derecho de hacerlo, ¿pero por qué antes no se inscribió en la elección primaria?

Un grueso de comentarios de usuarios de las redes sociales le cayó arriba, emparentándolo con el también potencial candidato presidencial Benjamín Rausseo, mejor conocido como Er Conde del Guacharo.

El exalcalde del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, dijo este viernes en un entrevista en Unión Radio que no está de acuerdo con el proceso de una primaria, “porque no es la vía para resolver los problemas del país“. No obstante, planteó “no perder de vista el cambio de Gobierno”. Raro, ¿no?

¿Y los inhabilitados?

Asimismo, siguen en la carrera por la candidatura unitaria opositora figuras políticas que a la larga no se sabe si le permiten ser “verdaderos candidatos”. Se sabe que María Corina Machado asegura que seguirá hasta el final. ¿Guardará una carta bajo la manga?, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no lo cree.

Pero no está sola en esa situación, el también candidato a la primaria Henrique Capriles aclaró que pese a las inhabilitaciones él “no dejará sin candidatos a Venezuela” por lo que seguirá siendo parte del proceso electoral.

Lo que está claro en la oposición es que nada está claro, hasta ahora.