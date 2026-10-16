Un nuevo brote de intoxicación registrado en la Unidad Educativa Fabricio Ojeda, ubicada en la parroquia 3 de Febrero del municipio La Ceiba, afectó a estudiantes y docentes de la institución. Este hecho motivó protestas por parte de los residentes de la zona, quienes solicitaron la realización de estudios científicos para identificar las causas del suceso.

Nuevos casos de intoxicación escolar en Trujillo provocan protestas y detenciones

En el marco de las manifestaciones, un grupo de representantes procedió al cierre temporal del portón de la escuela con el fin de instar a las autoridades institucionales a ofrecer explicaciones sobre los incidentes y garantizar la seguridad del alumnado.

Durante la noche del miércoles, el Comité Oswaldo Arenas por los Derechos Humanos informó mediante la red social X sobre la detención de manifestantes por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Por su parte, los familiares de los afectados reiteraron la necesidad de realizar evaluaciones técnicas e independientes para determinar el origen de las intoxicaciones, así como la aplicación de protocolos de atención médica y medidas sanitarias en el establecimiento.