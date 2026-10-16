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Sindicatos convocan movilización a Miraflores el #28Oct: No podemos seguir cobrando miserias

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Sindicatos convocan movilización a Miraflores el #28Oct: No podemos seguir cobrando miserias
Sindicatos convocan movilización a Miraflores el #28Oct: No podemos seguir cobrando miserias

Los dirigentes sindicales Carlos Salazar y José Patines convocan a una movilización con destino al Palacio de Miraflores para el 28 de octubre. Exigen mejoras en el pago de los aguinaldos del mes de diciembre: «¡Los pensionados y jubilados no pueden seguir cobrando miserias!», escribieron en la cuenta de X de la Coalición de Sindicatos.

Sindicatos convocan movilización a Miraflores el #28Oct: No podemos seguir cobrando miserias

Otra de las exigencias de los sindicalistas es la realización de elecciones presidenciales en el país.

«Vinimos a Valencia (estado Carabobo) a reunirnos con los trabajadores, con los jubilados porque este diciembre no podemos seguir cobrando lo mismo», dijo Salazar en un video y agregó: «Necesitamos las elecciones presidenciales de este país».

Detalló que la marcha saldrá desde la plaza La Candelaria.

Por su parte, José Patines también condenó la precariedad del servicio eléctrico y se interrogó como se puede hablar en el país de navidades felices «cuando no existe la luz en ningún estado, en ningún pubelo, en ninguna casa».

También dijo: «¿Cómo hablar de felices navidades cuando no hay salario?.

El salario mínimo en Venezuela se mantiene estancado desde el año 2022 en 130 bolívares, que a la tasa del Banco Central de Venezuela de este viernes 16 de octubre apenas representan $0,15, mientras que el costo de la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en Bs 581.625,07 en agosto de 2026, equivalente a $755,36, según el reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

El costo de los alimentos aumentó 12,5% en un mes, pues en julio la canasta se ubicó en Bs 516.804,22, equivalentes a $727,89. El cálculo corresponde a los productos necesarios para alimentar durante un mes a una familia de cinco personas.

Sindicatos convocan movilización a Miraflores el #28Oct: No podemos seguir cobrando miserias
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Betenia Boadas - Periodista RC
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