Lluvias y calor elevan el riesgo de enfermedades virales y diarreicas.

El médico y director de la Escuela de Medicina Dr. José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Huníades Urbina Medina, alertó sobre el aumento de los cuadros virales en la población, asociado a las fuertes precipitaciones y las altas temperaturas que dejan las ondas tropicales a su paso por el territorio nacional.



En entrevista con el programa Primera Página, de Globovisión, el especialista explicó que el agua estancada favorece la proliferación de zancudos, transmisores de enfermedades como el chikunguña y el zika.

“El agua acumulada en lugares, cauchos, en las plazas y donde haya donde se pueda acumular el agua, son criaderos para zancudos, y esos zancudos aumentados en cantidad pueden ser transmisores de todas estas enfermedades virales”, señaló.

Lluvias y calor elevan el riesgo de enfermedades virales y diarreicas

A ello se suma el riesgo de infecciones respiratorias, como la influenza A y B. Urbina Medina indicó que, durante la temporada de lluvias, las personas pasan más tiempo en espacios cerrados que, sin una ventilación adecuada, concentran los virus y facilitan el contagio.

“Y cuando viene la parte de las lluvias, entonces la gente se queda en casa, hay mayor cantidad de personas en el mismo lugar, no se airea bien el lugar y entonces hay cantidad, aumenta la concentración de los virus que mantenemos normalmente en nuestra vía aérea, y al haber esa concentración aumentada de virus es mucho más susceptible que las personas se enfermen”, añadió.

El experto también advirtió sobre la deshidratación en los periodos de calor intenso, que puede derivar en golpes de calor e incluso en colapsos físicos, sobre todo en niños y adultos mayores.

Para prevenir estos riesgos, recomendó mantenerse bien hidratado, vestir ropa de manga larga y colores claros, ventilar los espacios y usar mallas metálicas en las ventanas, mosquiteros y repelentes.

«Si está expuesto al sol debe mantener ropa manga larga, preferiblemente colores claros, porque los colores oscuros absorben más la luz solar y dan más calor. Cuando tengamos la parte de los zancudos, utilizar en lo mallas metálicas en las ventanas y mosquitos en algunos sitios, los repelentes para insectos que hay para adultos y para niño», indicó.