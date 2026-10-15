Aerolínea Estelar Latinoamérica anunció la reactivación de todos sus itinerarios desde Caracas a partir de este jueves quince de octubre.

Aerolínea Estelar Latinoamérica anunció la reactivación de todos sus itinerarios desde Caracas a partir de este jueves quince de octubre.

Entre las operaciones destacadas, la empresa retomará la conexión aérea entre Maracaibo, estado Zulia, y Santa Bárbara, la cual contará con frecuencias programadas para los días lunes y viernes partiendo desde el Aeropuerto Internacional de La Chinita.

Las salidas desde la capital zuliana están fijadas para las siete y treinta de la mañana, con llegada estimada a su destino media hora más tarde, mientras que los retornos despegarán a las ocho y cuarenta y cinco de la mañana.

Nuevas conexiones hacia la isla de Margarita

La programación de la compañía también contempla la habilitación de operaciones comerciales entre San Antonio del Táchira y la isla de Margarita, operando los días miércoles y sábados desde el Aeropuerto Internacional General Cipriano Castro.

De acuerdo con el itinerario divulgado, los vuelos hacia el territorio insular despegarán a las once de la mañana para aterrizar en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño aproximadamente a las doce y treinta del mediodía.

Aerolínea Estelar Latinoamérica anunció la reactivación de todos sus itinerarios desde Caracas a partir de este jueves quince de octubre

Para el trayecto de regreso, las salidas desde el estado Nueva Esparta se programaron para las dos de la tarde, concretando el arribo a suelo tachirqueño a las tres de la tarde.

Canales de atención y venta de boletos

Ante la reactivación de estas rutas nacionales, la aerolínea invitó a todos los usuarios y pasajeros a consultar las frecuencias y los horarios actualizados a través de sus canales digitales oficiales para planificar sus traslados con anticipación.

Los boletos comerciales se encuentran disponibles mediante su página web oficial, www.flyestelar.com, así como a través de la línea telefónica de atención al cliente habilitada por la empresa.