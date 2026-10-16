Una secuencia de tres movimientos telúricos se registró la noche de este jueves 15 de octubre en la zona costera central del país, generando alarma entre los habitantes del estado La Guaira y varios sectores de la capital.

Funvisis: Dos temblores y una réplica sacudieron las costas de La Guaira este jueves #16Oct

De acuerdo con los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el primer evento ocurrió a las 9:20 p.m., alcanzando una magnitud de 3,3. El epicentro fue localizado a 9 kilómetros al oeste de Naiguatá y a 13 kilómetros al este de La Guaira.

Tan solo dos minutos después, a las 9:22 p.m., los instrumentos de Funvisis detectaron un segundo sismo de magnitud 2,5 en la misma ubicación geográfica. La secuencia concluyó a las 9:23 p.m. con un tercer movimiento telúrico de magnitud 2,8, cuyo epicentro se situó a 7 kilómetros de Naiguatá y 14 kilómetros de La Guaira.

Pese a tratarse de sismos de baja intensidad, la brevedad del intervalo entre cada evento hizo que la actividad telúrica fuera percibida por residentes de la entidad costera, así como en distintas zonas de Caracas. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

FUNVISIS

Sismo

15/10/2026 21:23

Mag (Mw): 2.8

Prof: 6.0 km

Epicentro: 10.621 N -66.802 O

7 km al oeste de Naiguata pic.twitter.com/Y0AoHC2WRb — Funvisis (@SomosFunvisis) October 16, 2026

FUNVISIS

Sismo

15/10/2026 21:22

Mag (Mw): 2.5

Prof: 6.1 km

Epicentro: 10.602 N -66.816 O

9 km al oeste de Naiguata pic.twitter.com/wRSwQyP1bs — Funvisis (@SomosFunvisis) October 16, 2026

FUNVISIS

Sismo

15/10/2026 21:20

Mag (Mw): 3.3

Prof: 4.3 km

Epicentro: 10.603 N -66.817 O

9 km al oeste de Naiguata pic.twitter.com/2LGOAuym1O — Funvisis (@SomosFunvisis) October 16, 2026