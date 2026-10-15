Un informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) correspondiente a agosto de 2026 revela que, de los 377 accidentes registrados ese mes, 321 tuvieron a una moto como protagonista. Es decir, casi nueve de cada diez siniestros involucraron a este tipo de vehículo, muy por encima de los 124 casos donde participaron automóviles.

Motorizados protagonizan casi nueve de cada diez accidentes de tránsito en Venezuela

El balance detalló arrojó 71 fallecidos y 492 lesionados. Sin embargo, la coordinadora del OSV, Rosibel González, sostiene que la tragedia es aún más profunda de lo que reflejan las estadísticas. “La severidad real de esta crisis es aún mayor”, subrayó, al explicar que el monitoreo se basa en medios digitales y reportes de cuerpos de auxilio, lo que deja fuera a un número indeterminado de víctimas sin cobertura periodística.

El perfil de las víctimas: jóvenes heridos, ancianos fallecidos

Mientras que los mayores de 65 años encabezan la lista de muertes (22 casos), los jóvenes de entre 20 y 24 años dominan la estadística de lesionados (51 personas). En cuanto a la ocupación en el vehículo, los conductores de moto representan el 39,25% de los afectados, y sus acompañantes, los parrilleros, suman otro 14,92%.

El exceso de velocidad estuvo detrás del 51,37% de los accidentes, seguido por la impericia al conducir (30,87%). Las colisiones simples fueron la modalidad más común (44,94%), pero los derrapes, una maniobra típicamente asociada a la falta de control en motocicletas, alcanzaron el 33,23%.

Geográficamente, las avenidas urbanas concentraron el 35,48% de los siniestros. Los horarios más letales se ubican entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m., así como en la noche, con un repunte especial durante los fines de semana.

Para González, la solución no admite más demoras. “Es urgente aplicar políticas públicas estrictas para reducir esta trágica siniestralidad”, afirmó. El OSV insiste en que, sin medidas contundentes, el patrón de accidentes en moto seguirá cobrando vidas en un país donde este vehículo es, para muchos, la única alternativa de transporte.

Con información de Noticiero Digital.