Will Smith acompañó a Jada Pinkett en la presentación de su nuevo libro

La actriz Jada Pinkett Smith recibió una sorpresa durante la presentación de su libro de memorias en Baltimore. Will Smith, su esposo, subió al escenario para acompañarla y prometerle apoyo de por vida, apenas una semana después de que ella revelara que llevan separados desde 2016.

En la Biblioteca Gratuita Enoch Pratt, Will Smith expresó su admiración hacia Jada, describiéndola como la mejor amiga que ha tenido en el planeta y manifestando su compromiso de defenderla y apoyarla en todo momento. Según informaron medios de comunicación, Smith reconoció que los sacrificios de Pinkett Smith han sido fundamentales para sus éxitos.

La aparición de Smith en el escenario junto a sus hijos Jaden, Willow y Trey, fruto de una relación anterior, fue una sorpresa para Jada. Este emotivo momento ocurrió al final de una charla sobre su autobiografía, titulada “Worthy”.

Pinkett Smith reveló que su familia, incluyendo tíos, su madre y su hermana, se encontraban en la ciudad para celebrar el cumpleaños número 70 de su madre, Adrienne Banfield-Norris.

Will Smith describió su relación con Jada como “brutal y hermosa”, una afirmación que provocó la risa de la actriz. Por su parte, Jada aseguró que el distanciamiento entre ellos ha quedado en el pasado y que han estado trabajando durante los últimos 18 meses para reparar su relación.

En una entrevista con CNN, Jada Pinkett Smith afirmó que ella y Will están bien y que todas las personas que no entienden su situación deberán apartarse. “La verdad es que no voy a dejar a Will y él no me va a dejar. Hemos estado en una búsqueda poderosa y estoy más feliz que nunca”, agregó.

El libro de Jada Pinkett Smith, en el que revela su separación con Will Smith, detalla su matrimonio, su mudanza a Hollywood, la crianza poco convencional de sus hijos y ofrece su perspectiva sobre el incidente en los Premios de la Academia de 2022, cuando Will abofeteó al comediante Chris Rock por hacer un chiste sobre la cabeza rapada de Jada, quien ha revelado desde 2018 que padece alopecia.

La actriz expresó que se siente liberada desde que habló públicamente sobre su separación con Will Smith. “Honestamente, me quité un peso de encima”, señaló en una entrevista con The Associated Press.

En resumen, la aparición de Will Smith en la presentación del libro de memorias de Jada Pinkett Smith fue una sorpresa para la actriz. Will expresó su apoyo incondicional hacia Jada y prometió defenderla por el resto de su vida. Jada afirmó que han superado su distanciamiento y que están trabajando para fortalecer su relación. El libro de Jada Pinkett Smith aborda temas como su matrimonio, su crianza poco convencional de sus hijos y su experiencia con la alopecia. Tras hablar públicamente sobre su separación, Jada se siente liberada y más feliz que nunca.