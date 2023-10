Descubre el monto del Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados

Venezuela News

Este viernes, el Sistema Patria comenzó a asignar el Bono de Fin de Año Contra la Guerra Económica a los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) y del programa social En Amor Mayor, correspondiente a octubre de 2023.

Te decimos cómo recibir cada uno de los bonos otorgados por el Sistema Patria: Conoce aquí la guía

Conoce cómo aceptar y retirar el bono Hogares de la Patria (+Video)

Sepa cuál es el monto del Bono de la Patria que recibieron en octubre funcionarios del sector público

El monto de este beneficio para los adultos mayores se ubica en Bs 700,00 y se depositará en el Monedero Patria. Por lo tanto, los usuarios deben ingresar a su cuenta en el portal Patria y aceptar el bono.

Además del Bono de Guerra Económica para los pensionados, el Gobierno de Venezuela inició el pago del Bono Contra la Guerra Económica octubre 2023 a los trabajadores jubilados del sector público nacional a través del Carnet de la Patria.

¿Cómo recibir el Bono contra la Guerra Económica?

Los trabajadores y pensionados deben llenar una encuesta en su perfil en la Plataforma Patria y mantenerla actualizada para permanecer activos en el sistema.

Ingresa a la página web de Patria con tu usuario y contraseña. Haz clic en “Perfil” en la parte superior derecha. Selecciona “Laboral” en la barra que aparece a la izquierda. Completa los datos solicitados, incluyendo información laboral y zona de trabajo. Haz clic en “Aceptar” después de completar.

Listo, siguiendo estos cinco pasos podrás registrar los datos laborales para recibir el Bono contra la Guerra Económica.

Para enterarte de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo, únete al grupo de WhatsApp de Venezuela News a través de este enlace: https://chat.whatsapp.com/CSYIX1V0Jek7inUkxYKDgm

También tenemos un canal de Telegram llamado @VenezuelaNews21, donde puedes encontrarnos a través del siguiente enlace: https://t.me/venezuelanews21

The post Conoce cuál es el monto del Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com