Habitantes de la Urbanización Lomas de Margarita, ubicada en las adyacencias de la avenida Juan Bautista Arismendi, elevaron un llamado de emergencia a las autoridades regionales e Hidrocaribe ante la crítica situación que atraviesan: acumulan 90 días continuos sin recibir agua potable por tubería.

90 días sin agua en Lomas de Margarita por fuga en matriz

90 días sin agua en Lomas de Margarita por fuga en matriz

A la prolongada sequía que sufren los hogares de esta comunidad se suma la indignación por una importante avería en la tubería matriz de la zona, por donde se desperdician miles de litros del recurso hídrico.

Según denunciaron los propios residentes, la rotura reduce drásticamente el caudal disponible para las viviendas. Además, existe un alto riesgo de que al aumentar la presión durante los ciclos de bombeo, la fractura empeore y se pierda una mayor cantidad de agua en la vía pública.

Un contraste lamentable ante la crisis hídrica

Para las familias de Lomas de Margarita, presenciar el desperdicio continuo del recurso resulta una paradoja inaceptable en medio del complejo panorama que vive la isla de Margarita, donde múltiples sectores aún esperan por la estabilización definitiva del suministro tras las maniobras de recuperación en el sistema Turimiquire.

La comunidad solicita la intervención inmediata de las cuadrillas de reparación para corregir el bote de agua en la avenida Juan Bautista Arismendi y garantizar que el bombeo llegue con la presión adecuada a los grifos de sus hogares.