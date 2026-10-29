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OVP pide investigar muerte de recluso en retén de Margarita

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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OVP pide investigar muerte de recluso en retén de Margarita
OVP pide investigar muerte de recluso en retén de Margarita

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó sobre la muerte en el retén de San Antonio, isla de Margarita, de un privado de libertad, que parecía un grave cuadro cardíaco.

OVP pide investigar muerte de recluso en retén de Margarita

OVP pide investigar muerte de recluso en retén de Margarita

El recluso fue identificado como César Ramón Aguilera Villahermosa, y la muerte se registró el pasado viernes 23 de octubre, dentro de las instalaciones del Internado Judicial.

De acuerdo a la OVP las causas de la muerte fueron shock cardiogénico, miocardiopatía dilatada, arteriosclerosis severa e hipertensión arterial. La alerta es para que se informe si el ciudadano había tenido los cuidados y tratamientos adecuados, pues recuerda la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la salud de quienes permanecen bajo su custodia.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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