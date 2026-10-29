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Rotary Margarita une el deporte y la solidaridad con el trofeo de golf “Copa Airlines” +VIDEO

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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Rotary Margarita une el deporte y la solidaridad con el trofeo de golf “Copa Airlines”
Rotary Margarita une el deporte y la solidaridad con el trofeo de golf “Copa Airlines”

Rotary Margarita impulsa el torneo de golf Copa Airlines para recaudar fondos sociales y promover el deporte con propósito en Nueva Esparta.

Jugadores de los clubes de golf del país estarán este fin de semana, 31 de octubre, en la isla de Margarita para participar en el XVII Torneo de Golf femenino y masculino a beneficio del Rotary Maneiro, en esta ocasión disputándose el trofeo “Copa Airlines”.

Rotary Margarita une el deporte y la solidaridad con el trofeo de golf “Copa Airlines”

Rotary Margarita une el deporte y la solidaridad con el trofeo de golf “Copa Airlines”

Luis Arévalo y Rafael Arévalo, organizadores del encuentro, destacaron que históricamente este es el evento del Rotary Margarita que mayores recursos recauda, incluso en pandemia se hizo de manera virtual y quedó en el top 3 de aportes, por lo que a su vez es la oportunidad para elevar la capacidad de atención que presta esta organización en la región insular.

“En esta edición nuestro principal patrocinante es Copa Airlines que en noviembre empezará a volar directo desde Panamá, y abre precisamente la oportunidad para que en lo adelante golfistas del mundo vengan a jugar a Margarita”, dijo Luis Arévalo, detallando que participarán 50 jugadores que es la capacidad plena de la cancha, provenientes de los clubes Izcaragua, Valle Arriba, Caronoco, La Ermita, Guataparo, La Lagunita, incluso de Barquisimeto, estado Lara.

Rotary Margarita une el deporte y la solidaridad con el trofeo de golf “Copa Airlines”

Afirmó que, además del aporte directo que este torneo representa para el Rotary, tiene un impacto en el turismo, pues los participantes demandan traslado, hospedaje, servicios, compras, paseos, dinamiza la economía de Pedrogonzález, sector de la cancha de futbol, y consolida los empleos directos e indirectos que genera este deporte en la isla.

“Lo interesante es que el golf es un deporte que se puede jugar desde los cinco años y hasta la edad que quieras, ósea es intergeneracional, por eso invitamos a toda la comunidad para que conozca nuestro campo, de los pocos con vista al mar y el único de 18 hoyos del oriente”, afirmó Arévalo.

Respecto a la acción del Rotary en la isla, su presidenta Ana Lucena, destacó la importancia de la transparencia que ha manejado el Rotary, por lo que cada aporte que hacen las personas que participan en los eventos, significa beneficios para la comunidad, lo cual ratificó Salvador Reglá, tesorero, destacando que la acción social del Rotary beneficia a los habitantes de los 11 municipios de Nueva Esparta, con un registro de atención de más de entre 1600 y 1800 personas mensuales, en las distintas especialidades del centro medico rotario.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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