Erika De La Vega se somete a una exitosa craneotomía para extirpar un tumor benigno

La reconocida animadora venezolana Erika De la Vega sorprendió a todos este lunes al revelar que se estaba recuperando de una cirugía cerebral para remover un tumor. Su anuncio generó una avalancha de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

En los últimos años, De la Vega se ha dedicado a realizar entrevistas y transmitir mensajes de valor emocional, luego de un proceso de introspección tras abandonar su país y enfrentarse a una nueva realidad. Con más de 3,6 millones de seguidores solo en Instagram, la locutora, ahora residente en Estados Unidos, ha tenido éxito con su podcast “En Defensa Propia”, donde habla sobre reinventarse y vivir plenamente.

En un conmovedor mensaje acompañado de fotos en su proceso de recuperación, De la Vega compartió lo siguiente:

“Estos han sido mis últimos días. Hace unos meses, durante un chequeo anual, una resonancia magnética reveló la presencia de un tumor benigno en mi cabeza, que por su tamaño demostraba que llevaba al menos una década creciendo sin causarme problemas. Sin embargo, existía la posibilidad de que siguiera creciendo y que en algunos años pudiera afectar mi salud y funciones vitales. La única opción que tenía era someterme a una craneotomía. Todo sucedió muy rápido. Tan pronto recibí el diagnóstico, programé la cirugía y traté de mantener mi mente ocupada para evitar buscar información en Google y controlar mis nervios y temores sobre el futuro. Ahora estoy en casa, recuperándome, reflexionando, aceptando y, sobre todo, agradeciendo por esta segunda oportunidad de vida que se me ha otorgado. A todos aquellos que han recibido diagnósticos inesperados y están lidiando con ellos, les envío un abrazo. Es un estado de conmoción difícil de explicar. Agradezco profundamente a todos los que me han cuidado. Estoy bien. Mi recuperación va rápido y mi gratitud es infinita. Estas no son las mejores fotos, pero esto también es parte de la vida. ¡Seguimos adelante!”.

Con este valiente mensaje, Erika De la Vega ha demostrado una vez más su fortaleza y determinación. Sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación.

Fuente: AL Día y a la Hora | @Notidiahora

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2023