¡El precio del Dólar oficial del BCV amanece en alza en diciembre!

Llegó diciembre! así amanece el precio del Dólar oficial del BCV este viernes

Llegó el mes más esperado del año, este primero de diciembre el precio del dólar oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) amaneció en 35,51 bolívares por moneda estadounidense.

Otras divisas establecidas por el BCV

Además del dólar, el BCV también publicó el precio del euro, moneda que no experimentó cambios en su valor este viernes 1 de diciembre. En ese sentido, la divisa abrió el día con un precio establecido de 38,92 bolívares.

Asimismo, el tipo de cambio de otras divisas que se ofrecen en el mercado venezolano amanecieron este viernes 1 de diciembre con estos precios:

CNY: 4,97 bolívares.

4,97 bolívares. TRY: 1,22 bolívares.

1,22 bolívares. RUB: 0,39 bolívares.

El yuan chino (CNY) no experimentó cambios. Mientras que la lira turca (TRY) y el rublo ruso (RUB) también mantuvieron su precio.

Atención🔵|| El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Al cierre de la jornada del día Jueves 30-11-2023, los resultados son:#MercadoCambiario #BCV🇻🇪 pic.twitter.com/YkQ3XxJeRX — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) November 30, 2023

El precio del dólar oficial y demás divisas, las publica el BCV tomando en cuenta el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias públicas y privadas participantes.

Con información de venezuela-news.com