Daniela Bascopé comparte un mensaje reflexivo para Navidad y Año Nuevo: una inspiradora reflexión para finalizar el año

La reconocida actriz Daniela Bascopé, conocida por compartir mensajes motivacionales en sus redes sociales, aprovechó la temporada navideña para transmitir un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que atraviesan momentos difíciles.

A través de su cuenta de Instagram, Bascopé publicó un texto dirigido especialmente a aquellos que no se sienten en condiciones de celebrar en la nochebuena. “Autorizadas las nostalgias y tristezas en estas fechas. Se vale llorar y no querer celebrar. No estás obligado a sentirte feliz. No pasa nada”, escribió la talentosa artista, quien nació en Estados Unidos pero se nacionalizó venezolana.

La actriz también resaltó que cada individuo tiene derecho a experimentar sus propias emociones y que la celebración colectiva no actúa como un remedio genérico. “Que cada quien se sienta como se quiera sentir. Un abrazo”, añadió Bascopé.

Cabe recordar que Daniela Bascopé inició su relación sentimental con Iván Tamayo durante las grabaciones de la exitosa telenovela “Harina de otro costal” en el año 2010. Posteriormente, contrajeron matrimonio en 2017 y tuvieron un hijo al año siguiente.

Sin embargo, en septiembre de 2022, Bascopé hizo público su proceso de separación a través de las plataformas digitales. De acuerdo a sus declaraciones, el matrimonio llegó a su fin hace más de un año.

