Nuevo vuelo de repatriados aterrizó con 205 venezolanos provenientes de Estados Unidos. Este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo número 54 del plan Gran Misión Vuelta a la Patria.

La aeronave trajo de regreso a 205 venezolanos desde Estados Unidos, realizando una escala previa en Honduras.

Del total de repatriados, 21 eran mujeres y 184 hombres, según informaron las autoridades al recibir el grupo.

Camilla Fabri, presidenta de la misión, encabezó el acto de bienvenida junto a funcionarios de seguridad del Estado.

Durante la recepción, Fabri reafirmó el compromiso del gobierno con un retorno “digno y seguro” para todos los connacionales.

También destacó que la misión no solo implica transporte, sino atención integral y apoyo social para quienes regresan.

La Gran Misión Vuelta a la Patria fue creada en 2018 como respuesta a solicitudes de repatriación por parte de migrantes.

El objetivo principal es facilitar el retorno voluntario, en condiciones que garanticen bienestar y reintegración efectiva a la vida nacional.

Casi 10.000 retornados desde 2018

Con este nuevo grupo, ya suman 9.889 los venezolanos que han retornado al país gracias a esta iniciativa gubernamental.

A lo largo de estos años, la misión ha operado vuelos desde países como Perú, Ecuador, Chile, Brasil y ahora Estados Unidos.

La estrategia incluye apoyo logístico, atención médica y orientación para la reinserción laboral y social de los repatriados.