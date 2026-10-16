Patria: cómo consultar los US$150 del Bono Integral que comenzó a pagarse en Venezuela.

Patria: cómo consultar los US$150 del Bono Integral que comenzó a pagarse en Venezuela

Para consultar el Bono de Ingreso Integral (equivalente a US$150) en la Plataforma Patria, sigue estos pasos:

Cómo verificar el depósito

Ingresa a la web oficial: Entra en patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. [1]

Entra en patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. [1] Revisa el monedero: Haz clic en la sección Monedero para ver tu saldo actual y la lista de movimientos recientes.

Haz clic en la sección para ver tu saldo actual y la lista de movimientos recientes. Mensaje de texto: El sistema envía una confirmación vía SMS a través del número corto 3532 o mediante la aplicación móvil oficial veMonedero .

El sistema envía una confirmación vía SMS a través del número corto o mediante la aplicación móvil oficial . Depósito automático: El bono se abona directamente a la cuenta de la plataforma de forma progresiva; no requiere escanear códigos, activar opciones ni enviar mensajes de texto. [1]

Detalles del pago

Monto en bolívares: Bs. 131.550,00 (correspondiente a la tasa del Banco Central de Venezuela de Bs. 877,00 por dólar).

Bs. 131.550,00 (correspondiente a la tasa del Banco Central de Venezuela de Bs. 877,00 por dólar). Beneficiarios: Trabajadores activos de la administración pública y jubilados que perciben cestaticket (en el sector educativo, salud y Corpoelec, por ejemplo).

Trabajadores activos de la administración pública y jubilados que perciben cestaticket (en el sector educativo, salud y Corpoelec, por ejemplo). Opciones con el dinero: Puedes transferirlo a una cuenta bancaria registrada (pública o privada), pagar servicios básicos, recargar saldo de celular o usar el sistema BioPago en comercios afiliados.

Advertencia de seguridad: El Sistema Patria no solicita datos personales, claves ni gestiones adicionales mediante enlaces externos o redes sociales para «liberar» el bono.

Patria: cómo consultar los US$150 del Bono Integral que comenzó a pagarse en Venezuela

Si deseas, dime a qué institución pública perteneces o si eres personal activo o jubilado para confirmarte si ya corresponde el depósito según el cronograma.

¿Cuánto paga el Bono de Ingreso Integral en octubre?

El monto reportado para los trabajadores activos beneficiarios es de Bs. 131.550,00, cifra que corresponde a una referencia de US$150 según el tipo de cambio oficial vigente al inicio de la entrega.

En comparación con septiembre, cuando el depósito fue de Bs. 126.000, la asignación registró un incremento de 4,4% en moneda nacional. Sin embargo, la equivalencia en dólares puede variar según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) utilizada en cada fecha.

Es importante aclarar que la cifra en dólares se utiliza como referencia para calcular el pago en bolívares. Por ello, los beneficiarios deben revisar el monto que aparece efectivamente acreditado en su cuenta dentro de la plataforma.

¿Quiénes reciben el Bono de Ingreso Integral?

De acuerdo con la información publicada sobre el operativo de octubre, el beneficio está dirigido principalmente a trabajadores activos de la Administración Pública y jubilados que reciben cestatickets, aunque los montos varían según el grupo beneficiario.

La distribución comenzó por el personal de los sectores Educación y Salud y posteriormente se extendió a otros organismos públicos. También se reportó el pago para trabajadores de Corpoelec.

Los trabajadores activos reciben el equivalente a US$150, mientras que para determinados jubilados se reportó una asignación equivalente a US$133. La acreditación depende del grupo al que corresponda el beneficiario.

Es importante tener presente que no todos los usuarios registrados en el Sistema Patria reciben automáticamente este ingreso, ya que está vinculado a las condiciones del beneficio y a la institución correspondiente.

¿Cómo consultar los US$150 en el Sistema Patria?

1. Ingresa a la plataforma oficial

Accede a www.patria.org.ve desde tu navegador e inicia sesión con tus credenciales personales.

2. Selecciona la opción Monedero

Una vez dentro de tu cuenta, busca la sección Monedero para consultar el saldo disponible y los movimientos recientes.

3. Revisa si aparece el depósito

Comprueba el historial de operaciones para verificar si se registró el abono correspondiente al Ingreso Integral de octubre.

4. Verifica las notificaciones

También puedes revisar si recibiste un mensaje de confirmación del número corto 3532 o una notificación en la aplicación oficial veMonedero.

¿Qué hacer si todavía no aparece el pago?

Si ingresaste a tu cuenta y el dinero todavía no figura en el Monedero Patria, lo recomendable es mantener la calma y volver a consultar más tarde.

Los depósitos se procesan por etapas y no necesariamente llegan a todos los beneficiarios al mismo tiempo. Por esa razón, la ausencia de una notificación no significa automáticamente que exista un problema con la cuenta.

Se recomienda seguir estos pasos:

Ingresar nuevamente a la plataforma oficial después de un tiempo.

Revisar el saldo y el historial de movimientos.

Verificar las comunicaciones de la institución pública a la que perteneces.

Consultar únicamente los canales oficiales para conocer novedades sobre el cronograma.

Según la información publicada sobre este ciclo, el beneficio se acredita automáticamente, por lo que no es necesario pagar a terceros, completar formularios externos ni realizar trámites especiales para activar el depósito.

¿Es necesario enviar un mensaje al 3532 para recibir el bono?

No. El mensaje de texto sirve como notificación del depósito, pero no constituye un requisito para recibir el beneficio.

Los usuarios tampoco necesitan enviar mensajes para solicitar la liberación de los fondos ni escanear códigos QR que circulen en redes sociales con esa promesa. La verificación debe realizarse directamente en la plataforma oficial.

Además, es fundamental no compartir la contraseña del Sistema Patria, los códigos de verificación ni los datos bancarios con personas que aseguren poder gestionar el pago.

¿Cómo retirar el dinero del Monedero Patria?

Una vez confirmado el depósito, el beneficiario puede revisar las opciones disponibles en su cuenta para transferir los recursos a una cuenta bancaria propia, siempre que tenga los datos correspondientes registrados y la operación esté habilitada.

De manera general, el procedimiento es el siguiente:

Inicia sesión en el portal oficial del Sistema Patria. Entra en la sección Monedero. Busca la opción de retiro o transferencia de fondos. Selecciona la cuenta bancaria registrada y el monto que deseas transferir. Revisa los datos antes de confirmar la operación.

También pueden existir opciones para utilizar el saldo en servicios o pagos habilitados dentro del sistema. La disponibilidad dependerá de las funciones activas para cada usuario.

¿El pago de octubre equivale a US$200?

Esta es una de las dudas que ha surgido entre los trabajadores públicos. Sin embargo, el monto reportado para el depósito iniciado el 14 de octubre fue de Bs. 131.550, equivalente a aproximadamente US$150, y no de Bs. 175.580 correspondientes a US$200 según la tasa utilizada en algunas publicaciones.

El Pitazo informó que circularon versiones que anunciaban un pago de US$200, pero la cantidad acreditada en el inicio de este ciclo fue de Bs. 131.550.

Por otra parte, el esquema de septiembre contempló una segunda parte del ingreso, de Bs. 42.750, que comenzó a pagarse el 29 de septiembre, según reportes de ese período. Hasta la información consultada para esta nota, no se había confirmado una fecha para una segunda asignación equivalente en octubre

Por ello, los trabajadores deben distinguir entre el monto efectivamente depositado, los anuncios sobre posibles pagos adicionales y las estimaciones que circulan en redes sociales.

¿Qué se sabe de los próximos pagos por Patria?

La distribución del Ingreso Integral de octubre continúa siendo una noticia de interés para trabajadores y jubilados del sector público. Además del pago inicial, algunos grupos esperan información sobre otras asignaciones y beneficios vinculados a sus respectivas instituciones.

Entre los conceptos pendientes de información específica se encuentran el estipendio del movimiento Somos Venezuela y el Bono de Corresponsabilidad y Formación dirigido a determinados docentes. Las fechas de estas asignaciones deben confirmarse mediante anuncios posteriores.

En consecuencia, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y revisar periódicamente sus cuentas para comprobar los depósitos que les correspondan.

En resumen: el Bono de Ingreso Integral de octubre comenzó a pagarse el 14 de octubre de 2026, con una asignación reportada de Bs. 131.550 para trabajadores activos beneficiarios, equivalente a aproximadamente US$150. Para consultar si ya recibiste el dinero, entra en www.patria.org.ve, accede a Monedero y verifica tu saldo y los movimientos recientes.