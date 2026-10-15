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¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026

El Ingreso Integral trabajadores octubre 2026 comenzó a pagarse a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la Administración Pública, con un monto reportado de Bs. 131.550,00, según información difundida por el Canal Patria Digital.

Contenido
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026

La acreditación se realiza mediante el Sistema Patria. Los trabajadores pueden consultar su cuenta para verificar si el depósito ya fue reflejado en el Monedero Patria.

Ingreso Integral octubre 2026: ¿Cuál es el monto?

El monto reportado para el Ingreso Integral de los trabajadores públicos en octubre de 2026 es de Bs. 131.550,00.

Esta asignación está dirigida a trabajadores de la Administración Pública, de acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital. Se recomienda revisar las notificaciones oficiales para confirmar los detalles del pago correspondiente a cada beneficiario.

¿Quiénes reciben el Ingreso Integral de octubre?

El pago anunciado está destinado a los trabajadores de la Administración Pública incluidos en el esquema de asignaciones.

Los beneficiarios deben consultar su cuenta en la Plataforma Patria para comprobar si el monto fue acreditado.

#ÚLTIMOMINUTOAHORA|| Inicia el pago del Ingreso Integral de los trabajadores octubre 2026, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración públicaMonto: 131.550,00 Bs🌍📡 🇻🇪 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹.

¿Cómo consultar el depósito en el Sistema Patria?

Para verificar el pago, sigue estos pasos:

  1. Ingresa al portal oficial de la Plataforma Patria.
  2. Accede con tus credenciales.
  3. Dirígete a la sección Monedero.
  4. Revisa el saldo y los movimientos recientes.
  5. Consulta las notificaciones relacionadas con el Ingreso Integral.

La acreditación puede reflejarse progresivamente, por lo que es recomendable revisar periódicamente la plataforma.

Inicia el pago del Ingreso Integral de los trabajadores octubre 2026

Preguntas frecuentes

¿Cuánto pagan por el Ingreso Integral trabajadores octubre 2026?

El monto reportado es de Bs. 131.550,00.

¿Quiénes reciben este pago?

Está dirigido a trabajadores de la Administración Pública incluidos en el esquema de asignaciones.

¿Dónde se deposita el Ingreso Integral?

El pago se gestiona mediante la Plataforma Patria y puede consultarse en el Monedero.

¿Qué debo hacer si todavía no aparece el depósito?

Revisa las notificaciones y los movimientos de tu Monedero Patria. Si el pago no aparece, consulta los canales oficiales para verificar la información.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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