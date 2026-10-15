Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto.

Según la información compartida por el Canal Patria Digital, los trabajadores activos recibieron un monto de Bs. 131.550,00, equivalente a unos 150 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El restante del pago será depositado a finales del mes por un monto de 50 dólares para totalizar el ingreso indexado de 200 dólares. Cabe destacar que el depósito se ejecuta de manera progresiva a los beneficiarios.

Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto

Cronograma extraoficial

De manera extraoficial, se espera que a los jubilados que no perciben cestaticket les sea depositado, el día lunes 19 de octubre, un monto en bolívares equivalente a 133 dólares.

Asimismo, la próxima semana los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del programa 100% Amor Mayor recibirán su asignación de 70 dólares en moneda nacional.