EconomíaBonosDólar BCVPrincipales

Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
9 Vistas
1 Min Lectura
Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto
Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto

Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto.

Contenido

Según la información compartida por el Canal Patria Digital, los trabajadores activos recibieron un monto de Bs. 131.550,00, equivalente a unos 150 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El restante del pago será depositado a finales del mes por un monto de 50 dólares para totalizar el ingreso indexado de 200 dólares. Cabe destacar que el depósito se ejecuta de manera progresiva a los beneficiarios.

Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto

Cronograma extraoficial

De manera extraoficial, se espera que a los jubilados que no perciben cestaticket les sea depositado, el día lunes 19 de octubre, un monto en bolívares equivalente a 133 dólares.

Asimismo, la próxima semana los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del programa 100% Amor Mayor recibirán su asignación de 70 dólares en moneda nacional.

Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto

¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria
Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria
Inicia la entrega del Bono de Contingencia 2026 para damnificados por el doblete sísmico
Inicia la entrega del Bono de Contingencia 2026 para damnificados por el doblete sísmico
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre
Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre: Montos y beneficiarios
Bonos Dólar BCV Economía
¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto
¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto
Bonos Economía Principales
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
Economía Dólar BCV Principales
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Nacionales Principales
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
Bonos Economía Principales
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Regionales Nueva Esparta Principales
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Nacionales
Imputan nuevos delitos a Tareck El Aissami
Imputan nuevos delitos a Tareck El Aissami
Política - Opinión Nacionales Política y Opinión

Anunciantes

Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: LOS PAÍSES TAMBIÉN SE MIDEN CON LOS PIES Por Braulio Jatar Alonso | El Tiempo Latino, Washington
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales

También podría gustarte