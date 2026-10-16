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Suiza retira el bloqueo de bienes a Jorge Arreaza y a la esposa de Diosdado Cabello

Betania Boadas
Por Betania Boadas
3 Min Lectura
Suiza retira el bloqueo de bienes a Jorge Arreaza y a la esposa de Diosdado Cabello
Suiza retira el bloqueo de bienes a Jorge Arreaza y a la esposa de Diosdado Cabello

El Gobierno de Suiza retiró de su lista de congelación de activos relacionados con Venezuela a Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello, y al diputado Jorge Arreaza, según una actualización publicada este viernes por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores.

Suiza retira el bloqueo de bienes a Jorge Arreaza y a la esposa de Diosdado Cabello

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El documento, sin embargo, mantiene a Nicolás Maduro y Cilia Flores; y agregó a Alex Saab y a Álvaro Pulido —todos detenidos en EE. UU.— dentro de los sancionados. La lista incluye un total de 43 personas; inicialmente 37, entre ellas exministros venezolanos y familiares de Maduro y Flores.

La lista nació el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, cuando el Gobierno suizo ordenó congelar de forma preventiva los bienes que el expresidente y su entorno pudieran tener en el país.

La medida, según lo indicado, no se trata de una sanción o una acusación, sino de un «bloqueo cautelar», previsto en la ley suiza sobre activos de origen ilícito, para evitar que «el dinero salga de Suiza mientras otros países investigan su procedencia».

Este documento tiene vigencia hasta 2030, y si se demuestra que los fondos son ilícitos, Suiza se compromete a devolverlos en beneficio de los venezolanos.

Según fuentes no confirmadas, la decisión de Suiza de apartar a Contreras y Arreaza de su lista de bloqueados se debe a que «su inclusión sería un error, pues ninguno de los dos posee bienes en este país ni indicios de hechos de corrupción».

La actualización ocurre dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantara las sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien Washington ya había retirado de su lista en abril. 

Estas exclusiones suponen un cambio en su estatus dentro del sistema de sanciones internacionales en medio del acercamiento de Venezuela con otros países, especialmente EE. UU., tras la captura de Maduro y Flores en enero de 2026.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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