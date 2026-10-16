La justicia chilena sentenció este jueves 15 de octubre a Maickel David Villegas Rodríguez a 20 años de cárcel por su participación en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, en un caso en el que la Fiscalía señala al Tren de Aragua.

Chile condena a 20 años de prisión a implicado en el asesinato de Ronald Ojeda

Villegas Rodríguez, integrante de la organización criminal transnacional y de la célula conocida como Los Piratas, fue condenado tras el primer juicio oral celebrado por este crimen. Según la Fiscalía, estuvo encargado de recopilar material audiovisual para documentar la ejecución del secuestro y homicidio.

El acusado fue extraditado a Chile desde Costa Rica en noviembre de 2024. Antes de esta sentencia, otros tres implicados en el caso ya habían recibido condenas mediante procedimientos abreviados.

El secuestro y asesinato de Ojeda

Ronald Ojeda, exteniente del Ejército venezolano, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su apartamento de Santiago de Chile por cinco hombres que vestían como policías. Los sujetos lo sacaron de la vivienda mientras estaba en ropa interior.

Nueve días después, su cuerpo fue localizado dentro de una maleta enterrada en una zona suburbana de la capital chilena. Ojeda tenía 32 años.

El exmilitar había salido de Venezuela en 2017, luego de ser acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. A finales de 2023, Chile le concedió el estatus de refugiado político.

De acuerdo con la Fiscalía chilena, el Tren de Aragua habría sido contratado desde Venezuela para ejecutar el asesinato.